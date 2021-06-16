Алтайского предпринимателя оштрафовали на 10 млн рублей за контрабанду ювелирных изделий

Всего мужчина получил почти 4 тыс. штук различных изделий. Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

В Барнауле суд оштрафовал на 10 миллионов рублей индивидуального предпринимателя. Его признали виновным в незаконном ввозе крупной партии ювелирных изделий в Россию, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

В течение нескольких лет 45-летний бизнесмен, который занимался в Алтайском крае розничной торговлей ювелирных украшений, получал международные почтовые отправления с изделиями из серебра и других драгоценных металлов. Украшения производили в различных странах – Израиле, Испании, а также Таиланде.

Всего мужчина получил почти 4 тыс. штук различных изделий. Их общая рыночной стоимостью – более 20 миллионов рублей. В ФСБ подчеркнули, что товар не был задекларирован, предприниматель не оплатил госпошлину.

В итоге Октябрьский районный суд Барнаула признал бизнесмена виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.21 КоАП России (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). Предпринимателю назначили штраф в сумме более 10 миллионов рублей. Ювелирные изделия, незаконно перемещенные через границу Евразийского экономического союза, конфисковали в доход государства.

Украшения. Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Кроме того, правоохранители обнаружили незаконное производство контрафактных ювелирных изделий под видом дорогостоящих израильских брендов по заказу ИП.

– Предварительно установлено, что потенциальным покупателям данные украшения предлагались по существенно завышенной цене. На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК России, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее на Алтае осудили группу контрабандистов, продававших соколов. Они разработали схему по их незаконному перемещению в обход установленных пунктов пропуска через Госграницу РФ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.