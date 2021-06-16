Юные барнаульские гимнастки стали участницами проекта известной спортсменки Любови Барыкиной

Фото: Виталий Барабаш

В Барнауле подвели итоги проекта «Искусство в спорте», где юные гимнастки пробовали себя в живописи, цирковом мастерстве, вокале и не только. Такие необычные сборы Любовь Барыкина, известная российская гимнастка и автор проекта, проводит по всему миру. В краевой столице они проходили с 11 по 15 июня.

Фото: Виталий Барабаш

О проекте Любови Барыкиной «Искусство в спорте» знают уже в 12 странах, среди которых США, Германия, Франция, Сербия, Швейцария, Великобритания и др. Проект не только про гимнастику. Это некая творческая мастерская, которая объединяет в себе спортсменов и людей искусства: художников, хореографов, артистов цирка и театра. На протяжении нескольких дней девочки пробуют себя в непривычных для них видах искусства. А все потому, что такие сборы – это порой единственная возможность расширить кругозор и выйти из привычного расписания тренировок. Ведь гимнастика – достаточно ревностный вид сбор, который требует полного каждодневного погружения.

Фото: Виталий Барабаш

– Я знаю, насколько тяжко даётся гимнасткам работа в зале и как мало у них времени для дополнительного развития в каких-либо еще сферах, – говорит Любовь Барыкина, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. – Бывало и такое, что я в 12 часов заканчивала делать уроки, голова уже падала. Зачастую у гимнасток по некоторым предметам нет пятерок не потому что они глупенькие, а потому что реально не хватает времени дочитать какой-либо предмет.

Фото: Виталий Барабаш

У юных гимнасток остается время только на тренировки и учебу. В проекте «Искусство в спорте» за пять дней спортсменки могут «перезагрузиться», пробудить в себе новые таланты. Например, Барыкина подключила к занятиям педагогов из цирка братьев Запашных, на занятие по живописи – алтайских художников. Именно так, через комплексный подход, по мнению автора проекта, в ребенке развивается гармоничная и разносторонняя личность.

Фото: Виталий Барабаш

Всего в проекте приняли участие 82 гимнастки из спортивной школы «Жемчужина Алтая» и спортклуба «Созвездие». Финальной точкой стал гала-концерт, который прошел 15 июня. После Алтайского края Любовь Барыкина отправится со своим проектом в Германию и Сербию.