«Выгорание настигало молниеносно»

Фото предоставлено Родинской ЦРБ

В Алтайском крае коронавирусом переболели более 50 тысяч человек. До сельской местности вирус добрался чуть позже, это дало бесценное время, чтобы успеть подготовиться. Врачи «Центральной районной больницы с. Родино» рассказали о работе в пик пандемии. В прошлом году через инфекционное отделение за год прошло больше 500 человек.

- Москва уже полыхала, а у нас пока было спокойно. Первым заболевшим стал мужчина, возвратившийся из столицы, где он работал. Затемпературил в поезде, нас известила полиция. Мы прошли обучение, но все равно это было неожиданно просто потому, что никто раньше не сталкивался с этой болезнью, - рассказала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Наталья Щербатова.

После этого заболеваемость начала расти - люди приезжали с вахт, из-за границы, потом появились заболевшие в семьях.

Мобилизация

- Нагрузка на койку составляла порядка 242% - на 10 мест приходилось до 40 больных. Самое тяжелое время пришлось на октябрь-ноябрь, когда все госпитали были переполнены. Мы, по возможности, если у пациента более-менее позволяло самочувствие, оставляли его у себя, чтобы разгрузить госпитали. Медработники работали на износ, в защитных костюмах, бессменно, регулярно сопровождали больных в инфекционный госпиталь с кислородными концентраторами, - вспоминает Наталья Щербатова.

Несмотря на все меры безопасности, медики отделения переболели ковидом, были и те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, но, к счастью, все сумели победить вирус.

Инфекционное отделение сельской больницы не было перепрофилировано под ковидный госпиталь, люди должны были находиться там до того, как придет результат теста. По многим диагноз был виден и без мазка.

- К нам поступало много тяжелых пациентов. Болезнь могла быстро прогрессировать. Еще вчера пациент с тобой бойко общался, а на утро едва мог говорить из-за одышки и слабости. Таких пациентов сразу направляли в ковидный госпиталь, но многие так и не смогли выкарабкаться. Нам звонили из госпиталя, просили разыскать родственников, чтобы они приехали за телом умершего. Это всегда воспринималось близко к сердцу, эмоциональное выгорание настигало молниеносно, - рассказала заведующая отделением, врач-инфекционист Ирина Шишова.

На передовой

Инфекционное отделение в больнице стало школой передового опыта, а для работников - испытанием на прочность. Сейчас, когда пик заболеваемости коронавируса позади, можно подвести первые итоги - справились! И жители района не забыли сказать медикам спасибо -

1 мая состоялось торжественное открытие почетной доски Родинского района с именами работников инфекционного отделения.

Это заведующая инфекционным отделением Ирина Шишова, старшая медсестра Лариса Бугаева, медсестры Лариса Прядко, Ирина Скрягина, Татьяна Башева, Любовь Пантина, медбратья Виктор Попов и Александр Дадей, а также уборщицы Анна Корниенко, Елена Россоха, Тамара Скрипак, Екатерина Роговая и Олеся Кравченко.

- Старшая медсестра у нас заведовала лекарствами, выделением медикаментов для тех, кто лечился на дому, она выписывала истории болезни, контролировала график работы - на нее свалился просто невероятный объем работы. На переднем плане оказались медсестры инфекционного кабинета - Лариса Прядко и Ирина Скрягина, они на себя приняли весь забор анализов по району. Это не говоря уже про то, как нашим ребятам приходилось сопровождать пациентов до инфекционного госпиталя, представьте, ехать шесть часов летом в жару в защитном костюме до Барнаула. Первое время там не было предусмотрено возможности помыться и снять с себя этот СИЗ - приходилось в таком же облачении ехать обратно, - рассказывает Наталья Щербатова.

И, конечно, помогали медики и из других отделений, когда это требовалось.

- Помощь была отовсюду, никто никогда не отказывал в помощи, - рассказала Ирина Шишова.