На Алтае четырёхлетнюю малышку насмерть прибило воротами на глазах у отца

Ребенок играл на улице Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 15 июня, в алтайском селе Волчиха скончалась четырехлетняя девочка от удара железными воротами. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, тяжеленный кусок железа упал на малышку и задавил насмерть.

Очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Барнаул», ребенок играл на улице, а незакрепленная металлическая дверь стояла у стены. На улице за малышкой приглядывал отец.

- Отец отвлекся на секунду и не увидел, как воротина упала. Обернулся, а дочь уже вся в крови, - рассказала подписчица сообщества.

Незакрепленная металлическая дверь стояла у стены Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По информации следкома, девочку доставили в больницу, где она умерла от полученных травм. По данному сообщению возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти малолетней. Расследование уголовного дела продолжается, - подчеркнули в управлении.

Напомним, за последний месяц в Алтайском крае произошел целый ряд происшествий с детьми. Так, в Благовещенском районе двухлетний ребенок утонул в баке с водой, в Барнауле из-за ЧП с батутами на больничной койке оказались две малолетних девочки и шестилетний мальчик, в Камне-на-Оби по неизвестной причине скончалась двухмесячная малышка. Еще одна трагедия произошла в соседней Республике Алтай – там в результате пожара погибли три ребенка из многодетной семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один ребенок пострадал во время прыжков на батуте в Барнауле

Следком возбудил дело (подробнее)