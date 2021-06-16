Когда люди сильнее машин

Фото предоставлено Троицкой ЦРБ

20 июня в России отмечается День медицинского работника. Хоть сейчас пандемия коронавируса в Алтайском крае идет на спад, нагрузка на медиков едва ли стала меньше. С какими проблемами пришлось столкнуться медработникам Троицкой ЦРБ и каких успехов удалось достичь - из первых уст в материале «КП».

Кадровый дефицит

Троицкая ЦРБ была основана в 1965 году. В стационаре больницы есть терапевтическое, хирургическое, инфекционное, родильное отделения, а также реанимация. Плюс к ЦРБ относятся детская и взрослая поликлиники. Больница отвечает за здоровье населения всего района - а это более 22 тысяч человек. Врачей при этом не хватает: как и во многих районах края, ЦРБ испытывает кадровый голод. После пандемийного 2020 года особенно обострилась ситуация с врачами-терапевтами, так как часть медиков ушла работать в «красную зону».

- Как и везде, мы страдаем от нехватки рабочих рук, но, несмотря на это, работаем круглосуточно и каждому оказываем помощь в больнице, - рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Ирина Королева.

Помимо терапевтов, в больнице будут рады принять фельдшеров и медсестер. Именно в районе молодой специалист может получить колоссальный опыт, обучаясь у старших коллег.

Фото предоставлено Троицкой ЦРБ

Ковидный год

В ковидный год медики вынуждены были работать безвылазно. В октябре - ноябре бывало, что за день по 5 - 7 человек вывозили в ковидные госпитали с вирусной пневмонией. Сначала больных маршрутизировали в Бийск - это 60 км от Троицкого, затем в Новоалтайск, а это еще дальше - 100 км.

- Врачам скорой помощи приходилось преодолевать огромные расстояния, оказывая при этом помощь еще и в дороге. За сутки одна машина накатывала до 700 км! Транспорт наш не выдержал, несмотря на то, что автомобилей было достаточно. А представьте, каково было людям… Но наши врачи никого не оставили, до всех доехали, - рассказывает Ирина Королева.

Причем все это пало на хрупкие плечи женского коллектива скорой помощи, на который в год приходится около 7700 вызовов. Техническое состояние машин после пандемии находится в плачевном положении, а вот троицкие фельдшера стойко выдержали работу в режиме нон-стоп.

Самое ценное - время

Большие расстояния до специализированных центров серьезно осложняют работу медиков, но с новыми технологиями удалось ускорить лечение пациентов с инфарктами.

- Раньше мы таких пациентов привозили в реанимацию ЦРБ, чтобы сделать электрокардиограмму и ввести тромболитик, и только потом увозили в кардиоцентр. С 2018 года нас оснастили специальными электрокардиографами, с помощью которых можно записать электрокардиограмму на дому у пациента и здесь же при необходимости провести тромболитическую терапию, а после вывезти в кардиоцентр, минуя ЦРБ. Это экономит время и влияет на прогноз исхода инфаркта, - отмечает Ирина Ивановна.

Фото предоставлено Троицкой ЦРБ

Фельдшерские бригады успешно освоили новый метод лечения пациентов с острым коронарным синдромом, и ни разу случаи инфарктов в Троицком районе за это время не заканчивались неблагополучно.

Сейчас, когда пандемия коронавируса немного поутихла, главная задача врачей Тройцкой ЦРБ - вовремя оказать населению первичную медицинскую помощь, услышать пациента, не упустить важное и при необходимости направить на лечение в городские специализированные медучреждения.

Поздравление

Дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления и добрые пожелания в наш общий праздник. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары - каждый на своем рабочем месте, вы вносите свой вклад в общее дело - спасение людей и здоровья жителей нашего района. Отдельные слова признательности хочу сказать работникам скорой помощи. Спасибо за ваш героизм, стойкость и терпение. С праздником!

Главный врач КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» Константин Николаевич Фадин.