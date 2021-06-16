Дмитрий Попов: «Больница РТП, ставшая ковид-госпиталем, возвращается к прежнему режиму работы»

Число посещений врачей на данный момент составляет более 5 миллионов. Фото: минздрав Алтайского края

20 июня отмечается День медицинского работника. В период пандемии именно медики стали главными героями нашего времени. О том, как здравоохранение Алтайского края возвращается к привычной жизни после сложного ковидного года, а также, чего ждать от коронаивруса в ближайшем будущем, «Комсомольской правде»– Барнаул» рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«Выполнили свой профессиональный долг»

– Дмитрий Владимирович, как бы вы охарактеризовали влияние коронавируса на здравоохранения Алтайского края?

– Пока что мы еще не преодолели все последствия и находимся в периоде коронавирусной инфекции, которая в прошлом году была новой для системы здравоохранения. В этом году медики лучше знакомы с ней, более готовы к оказанию помощи. Опыт предыдущего года и, наверное, его последствия – это как раз те уроки, которые вынесла система здравоохранения. Конечно же, потребовалась серьезная перестройка, финансовые вложения в части модернизации материально-технической базы. С одной стороны – это серьезный вызов, с другой – те ресурсы, которыми сегодня обладает отрасль и может использовать в повседневной жизни, оказывая помощь больным с коронавирусом. На мой взгляд, медицинские работники Алтайского края с честью приняли этот вызов и с достоинством выполнили свой профессиональный долг.

– Горбольница №5 Барнаула, в который располагался основной ковидный госпиталь, будет закрываться. Что ждет это медучреждение в будущем?

– Мы считаем, что нет нужды постоянно держать излишний свободный коечный фонд, тем самым не оказывая помощь по иным направлениям, ведь люди не перестали болеть другими заболеваниями. Сегодня идет снижение количества тяжелых ковид-больных. Если раньше в крае одновременно на ИВЛ находились до 180 человек, сегодня эта цифра составляет 70. Поэтому сейчас мы постепенно освобождаем коечный фонд в горбольнице №5. Для лечения больных с ковидом оставим около 250 мест. Часть отделений больницы, которые раньше оказывали помощь по другим направлениям, возобновят свою работу - уже почти готовы три этажа.Кстати, входы с ковид-госпиталем будут разные.

– Из-за пандемии людям с хроническим заболеваниям уделялось меньше внимания. Как сейчас будете наверстывать упущенное?

– Перед нами стоят грандиозные планы по профилактическим осмотрам и расширению диспансеризации пациентов. Только за 4 месяца этого года количество профилактических осмотров проведено больше, чем в целом в 2020 году. Число посещений врачей на данный момент составляет более 5 миллионов. Это серьезный вызов для системы здравоохранения.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Лучшая защита – вакцинация

– Несмотря на снижение заболеваемости, люди продолжают умирать от коронавируса. С чем это связано?

– У больных, возраст которых старше 60 лет, коронавирус протекает крайне тяжело. Удельный вес возрастного контингента среди, казалось бы снижающегося количества заболевших, крайне высок. Ежесуточно в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся более 100 человек. Это те люди, которых переводят на ИВЛ или, наоборот, их состояние улучшается. Постоянная тяжелая ситуация среди пациентов с коронавирусом дает ту самую излишнюю смертность. При этом сверхсмертность, если смотреть январь, май, снижается от месяца к месяцу. В январе 2021 года была смертность на 32% выше, чем в том же месяце в 2020 год из-за ковида. В мае эта разница составила 17%. Слава богу, общее количество умирающих людей в регионе снижается.

– А можно ли повторно заболеть коронавирусом?

– Иммунитет от привики или после перенесенной болезни не является пожизненным. Мы не говорим о том, что человек не заболеет, важно чтобы он не оказался в реанимации. Благодаря вакцине, появляется иммунитет, который позволяет снизить тяжесть течения заболевания. Такая же ситуация в случае с вакцинацией от гриппа – мы предупреждаем тяжелые последствия, а не саму болезнь.

Восстановление против болезни

– Как помогают людям, переболевшим коронавирусом?

– За теми, кто перенес ковид, организовано диспансерное наблюдение. Разрабатывается федеральная программа, которая будет введена с 1 июля. Определен стандарт диспансерного наблюдения, в него включены определенные обследования, а после этого корректировка и лечение. Со своей стороны мы разработали программу, которая позволяет пофамильно, исходя из федерального регистра, отследить каждого переболевшего и назначить то или иное обследование. Другое направление – реабилитация.

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

– Как коронавирус переносят дети и быстро ли они восстанавливаются?

– У детей эта болезнь протекает в легкой форме с минимальными последствиями по сравнению с пожилыми людьми. В настоящее время мы не видим каких-то массовых постковидных последствий среди детей. Что касается реабилитации, ребятишек наблюдают педиатры по месту жительства.

Третья волна и сезонность вируса

– Возможна ли третья волна COVID-19 в Алтайском крае?

– Эпидемиологические законы не писаны человеком и говорить о том, что пандемия закончилась мы можем, когда у людей сформируется иммуните и, будет ответная реакция на коронавирус. Несколько напряженная ситуация, особенно среди медработников, – это понимание того, что в регионе еще не сложился популяционный иммунитет. Возможность прихода третьей волны никто не исключает.

– Чего ждать от ковида осенью?

– Исходя из последних тенденций, которые до нас доводятся, следует, что ковид постепенно приобретает сезонный характер. Он вклинивается в череду тех вирусов, которые приходят к нам в осенне-зимний период. Пиковый варианта течения не исключен в сентябре-октябре, если не сформируем достаточный иммунитет. Поэтому по-хорошему для предупреждения тяжелой ситуации осенью жители Алтайского края должны сделать прививки до середины июля-августа. Важно не забывать, что в период заболеваемости ее не ставят, это не метод экстренной профилактики.

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

– Что хотели бы пожелать коллегам накануне Дня медика?

– Прежде всего хочется сказать слова искренней благодарности за ту трудную работу, которая была в 2020 году и продолжается и настоящего времени. И, конечно же, крепкого всем здоровья!

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