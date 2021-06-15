Алтайский биолог объяснила, почему этим летом в Барнауле так много тополиного пуха

Тополиный пух в Барнауле. Фото: Татьяна Гейнрих

Этим летом Барнаула просто утопает в сугробах пуха. Известно, что пух дают тополя исключительно женского пола. Мужские особи просто пускают красные сережки, которые не беспокоят людей. Правда, у тополя есть одна неприятная особенность: при неблагоприятных условиях дерево может менять пол. Например, такое может произойти если их неправильно подстричь. Мог ли Барнаул «опушиться» из-за тотальной смены полов деревьев, рассказала «Комсомольской правде» профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина.

Почему пуха так много?

Ненамеренные операции по смене пола у тополей могут происходить во время так называемой омолаживающей обрезки деревьев, к которой в Барнауле иногда подходят довольно радикально, оставляя одни пеньки. Однако, по мнению ученого, это не тот случай.

– Действительно, есть предположение, что тополя могут перерождаться из мужских в женских, но они не могут поменяться за год. В данный момент обилие пуха связано лишь с сухим летом, – объясняет Татьяна Терехина. - Нет дождей, очень сухо, это единственная причина. Обычно дождем его смывает и все.

Тополиный пух в Барнауле. Фото: Татьяна Гейнрих

В следующем году ждать зарослей тополей?

Семечку тополя нужно всего лишь 6 часов, чтобы прорасти. А если укрывшее сейчас землю пуховое покрывало превратится заросли на следующий год?

– Зарослей 100% не будет, – уверяет биолог. – Семечкам необходима влажная почва, чтобы прорасти, а так они просто переносятся с места на место и быстро теряют свои свойства.

Аллергия на пух – миф?

Любопытно, что пух от тополей, от которого многие чихают, не является аллергеном сам по себе.

– Считается, что аллергии на тополиный пух нет. Реально у нас аллергия на грибы, которые развиваются на листьях тополя, но они активны во влажный год, – пояснила Татьяна Терехина.

По мнению аллерголов, неприятные ощущения, которые испытывают из-за пуха люди в носу – всего лишь механическое раздражение слизистой, но это не аллергия. Однако пух может собирать на себе пыльцу некоторых растений, которые как раз и вызывают аллергическую реакцию

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