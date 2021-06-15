Пекло до +37 градусов: аномальная жара накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 15 по 19 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

До 19 июня в Алтайском крае будет аномально жарко. Воздух прогреется до +30 градусов и выше. О причинах такой погоды, а также о том, как долго в регионе будет тепло в беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Над районами Алтайского края установился антициклон, регион находится в его западной периферии. В связи с этим к нам будет поступать теплый воздух из районов Средней Азии, поэтому температура воздуха начнет повышаться.

– В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Воздух прогреется до +30 градусов и выше. Наиболее жаркие дни будут с 17 по 19 июня, – отметила синоптик.

Высока вероятность, что жарко будет и в воскресенье, 20 июня. В следующие дни в Алтайском крае может похолодать или продолжится период жаркой погоды. Более точный прогноз станет известен к концу этой недели.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 16 по 18 июня

Вторник, 16 июня

Ночью в регионе будет +11...+16 градусов, местами по востоку до +6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

Среда, 17 июня

Ночью в регионе будет +14...+19 градусов, местами в предгорьях до +9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +30...+35 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами при грозах порывы 15-20 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +15...+17 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Четверг, 18 июня

Ночью в регионе будет +14...+19 градусов. Местами по востоку кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +32...+37 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +32...+34 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

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