Исчезли по пути в село Балыкча: три человека пропали на Алтае

Там, где позволяют условия, будут проводить погружения водолазов. Фото: управление ГОЧС в Республике Алтай

В среду, 2 июня, трое жителей Улаганского района Республики Алтай выехали из села Улаган на автомобиле ВАЗ 2107 и пропали. Прошло уже почти две недели, но ни людей, ни машину до сих пор не нашли.

Двое мужчин, 32 и 37 лет, а также 35-летняя женщина планировали доехать до села Балыкча, однако по пути пропали без вести. Сейчас сельчан ищут спасатели – сотрудники МЧС, личный состав пожарной части №11 села Улаган и отдельного поста №3 села Балыкча Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Спасатели предполагают, что в пути автомобиль с людьми мог съехать с дороги и упасть в реку Чулышман в районе села Кок-Паш Улаганского района. Во время поисков пожарные уже обследовали береговую линию реки Чулышман от села Кок-Паш до села Балыкча. К сожалению, пока это не принесло никаких результатов.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» начальник пресс-службы республиканского управления МЧС России Светлана Ляшко, в ближайшее время к поиску пропавших подключатся 4 человека от спасательного отряда имени Зюкова, а также 5 специалистов от Алтайского поисково-спасательного отряда. Сегодня они прибудут в район вместе с четырьмя единицами техники, лодками и рафтами.

– Среди этих специалистов три водолаза. Эта группа будет работать по двум происшествиям: искать утонувшего 30 мая мужчину и автомобиль с сельчанами. Сейчас в реке Чулышман высокий уровень воды, она очень грязная и мутная, – отметила Светлана Ляшко.

Поиск пропавших. Фото: управление ГОЧС в Республике Алтай

Сначала спасатели будут проводить визуальный осмотр береговой линии и глади реки у мест предположительного нахождения пропавших людей. Например, заводи, и другие места, куда течением может прибить тела. Там, где позволяют условия, будут проводить погружения водолазов.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Алтае пожарные села Чемал и местные жители помогли туристам, оказавшимся на острове в результате подъема уровня воды в реке Катунь. Они не могли уже самостоятельно добраться до берега, пришлось вызвать на помощь спасателей. Их вызволяли из водной западни спасатели и местные жители. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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