Барнаульцы встревожены нашествием змей в садоводствах

Барнаульцы настаивают, что чаще стали встречать именно гадюк Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В социальных сетях обсуждают нашествие змей в пригороде Барнаула. По словам горожан, все чаще встретить змею можно в садоводствах, причем не одну, а сразу несколько. По словам серпентолога, доцента кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Виктора Петрова, большое число змей может быть связано с теплой погодой.

- Вообще они тяготеют к воде, поэтому встретить их можно не только на камнях и в высокой траве, но и на любом участке недалеко от водоема. Под Барнаулом встречаются уж обыкновенный, узорчатый полоз, а иногда и гадюка обыкновенная, - рассказал эксперт «Комсомолке».

При этом барнаульцы настаивают, что чаще стали встречать именно гадюк, а из вышеперечисленных видов она единственная ядовита. Как отметил Виктор Юрьевич, вероятнее всего, многие из тех, кто якобы встречались с «гадюками», путают их с полозом.

- Я сомневаюсь, что гадюк в Барнауле много. Даже по узору с трудом отличишь серую гадюку от полоза, - подчеркнул специалист.

Что же делать при встрече со змеей? В первую очередь, нужно сохранять спокойствие и не пытаться ей навредить, тогда она просто уползет. А если вы на неё наступили или как-то потревожили, то, скорее всего, змея попробует защититься и укусит вас. Тогда нужно постараться обездвижить ногу и как можно скорее обратиться в больницу.

- Антигадючная сыворотка имеется в районных больницах Алтайского края в достаточном количестве, - заверили «Комсомолку» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Кстати, у барнаульцев назрел вопрос: куда обращаться, если на участке развелось много змей? Некоторым горожанам спешат помочь компании по дезинфекции, но серпентологи сомневаются, что это эффективный способ. Тем временем, горожане предложили свои пути решения проблемы:

- В Японскую кулинарию обратитесь;

- К Дроздову Николаю Николаевичу;

- Думаю, к мангустам;

- К моей кошке обратитесь! Она их на раз-два «ушатывает»;

- К ёжикам.

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