Победить лучших – особое мастерство

На второй день соревнований на полигоне побывали с экскурсией студенты II курса энергетического факультета АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

На протяжении четырех дней проходили соревнования по профессиональному мастерству-2021 среди сотрудников АО «СК Алтайкрайэнерго». 11 июня состоялось подведение итогов и награждение победителей. В торжественной церемонии принял участие министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка:

Соревнования по профессиональному мастерству-2021 среди сотрудников АО «СК Алтайкрайэнерго» Фото: предоставлено пресс-службой

«Находясь здесь, я вижу на каком высоком уровне проходит мероприятие и насколько слаженно и организованно вы работаете. Сегодня перед нами не та компания, какой она была несколько лет назад. За то, какого уровня вы достигли, хочется поблагодарить и руководство «Алтайкрайэнерго» во главе с Сергеем Николаевичем, и каждого сотрудника компании. Именно вы обеспечиваете стабильность и безопасность электроснабжения. Отдельно хочется выразить признательность тем, кто был причастен к проведению II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Вам удалось обеспечить надежное электроснабжение соревнований, и это большая заслуга перед всем регионом. Сейчас объявят победителей соревнований по профмастерству, но я хочу сказать, что проигравших здесь нет, потому что все вы получили колоссальный опыт, который будете передавать своим коллегам на местах».

Соревнования по профессиональному мастерству-2021 среди сотрудников АО «СК Алтайкрайэнерго» Фото: предоставлено пресс-службой

Соревнования проходили на протяжении четырех дней и состояли из нескольких этапов – проверка знаний действующих правил, инструкций и норм; освобождение пострадавшего от действия электрического тока на опоре ВЛ-10 кВ; дефектация оборудования с использованием мобильного приложения ПК САБПЭК; замена разъединителя на опоре с применением АГП; проверка изоляции силового трансформатора и ликвидация возгорания в охранной зоне ВЛ-10кВ.

«Соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей проводятся в компании ежегодно. Исключение сделали только в период пандемии. Но в этом году мы возобновили замечательную традицию и снова собрали на одной площадке команды из всех девяти филиалов. Хочу сказать огромное спасибо мастерам, начальникам участков. Вы показали отличный результат. Спасибо организаторам и судейскому составу за колоссальный труд. Всем нам желаю успешной безаварийной работы, и пусть амбициозные планы, которые мы перед собой ставим, воплотятся в жизнь», - отметил генеральный директор АО «СК Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.

Соревнования по профессиональному мастерству-2021 среди сотрудников АО «СК Алтайкрайэнерго» Фото: предоставлено пресс-службой

За звание лучшей бригады состязались девять команд, за действиями которых следила судейская комиссия. Главный судья соревнований Юрий Доманов поблагодарил всех участников за веру в свою профессию и готовность работать единой командой. В течение всех четырех дней соревнований на площадке кипели нешуточные страсти. В итоге напряженной конкурентной борьбы первое место заняла бригада филиала «Бийские МЭС», набрав 1313 баллов, на втором – филиал «Каменские МЭС» (1127 баллов), бронза досталась филиалу «Рубцовские МЭС» - 1030 баллов.

Бригады электромонтёров, занявшие призовые места, награждены кубками и денежными премиями. Лучшей команде-2021 вручили главный приз соревнований – новый грузопассажирский бригадный автомобиль Kia Bongo III.

Соревнования по профессиональному мастерству-2021 среди сотрудников АО «СК Алтайкрайэнерго» Фото: предоставлено пресс-службой

Фото Олега Лукьянова.