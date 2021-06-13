Женщина скончалась во время пожара в Барнауле

При тушении пожара из дома вынесли мужчину и женщину.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
12 июня в Барнауле произошел пожар в частном доме по адресу Иртышский проезд, 5. Как сообщают в паблике «Инцидент Барнаул», при тушении пожара из дома вынесли мужчину и женщину. По последним данным, мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, женщина скончалась на месте происшествия.
– Площадь пожара составила около 70 квадратных метров, пожарными из огня было вынесено пять газовых баллонов. На месте работали три звена газодымозащитной службы, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Создавалась угроза распространения огня на соседние здания, однако пожарным ужалось это предупредить. Возгорание ликвидировали.
По данным МЧС, всего за сутки в Алтайском крае ликвидирован 81 пожар, из них 32 – горение мусора, 37 – ландшафтных. Составлено 26 протоколов о нарушениях правил пожарной безопасности. Несколько пожаров в минувшие сутки зарегистрированы на территории дачных участков.
Спасатели предупреждают, что ежегодно в Алтайском крае происходят сотни пожаров на дачных участках, особенно число возгораний возрастает в выходные дни. Пожарные убедительно просят соблюдать элементарные меры безопасности:
– проверять исправность проводки и электрических приборов;
– убирать с участка сухую траву;
– не допускать скопления мусора на участке;
– правильно хранить лакокрасочные материалы;
– обеспечить все требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и банных печей.
При пожаре звоните по номерам: 101 или 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Алтае пожарные вывели из горящего дома растерявшуюся мать с ребенком
Из-за шока женщина не пыталась эвакуироваться самостоятельно (подробнее)