Стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 11 по 17 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае наконец-то потеплеет. Воздух прогреется до +26 градусов. О том, почему это случится и когда в регионе станет по-летнему жарко рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

До 17 июня Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. При этом до 14 июня районы региона окажутся в его холодной - восточной периферии. В ночные часы температура воздуха в среднем составит от +5 до +10 градусов, местами по северо-востоку столбик термометра опустится до отметки в +1 градус. В последующие дни ночью ожидается +7…+12 градусов. Днем в основном будет от +18 до +23 градусов.

Днем 13 июня из-за холодного фронта северного циклона местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

– В Алтайском крае потеплеет уже в понедельник, 14 июня. Регион сместится в более теплую периферию антициклона, температура воздуха пойдет на повышение. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +21…+26 градусов, – отметила синоптик.

Она добавила, что в следующие дни температура в Алтайском крае также будет повышаться.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 12 по 14 июня

Суббота, 12 июня

Ночью в регионе будет +6...+11 градусов, местами по северу до +1 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +18...+23 градуса. Местами по югу небольшие дожди, грозы. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +7...+9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Воскресенье, 13 июня

Ночью в регионе будет +7...+12 градусов. Местами по югу кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +19...+24 градуса. Местами по северу и в предгорьях кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +20...+22 градуса. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

Понедельник, 14 июня

Ночью в регионе будет +9...+14 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +21...+26 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +11...+13 градусов.Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 3-8 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

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