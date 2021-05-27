В Барнауле через 25 лет нашли убийц супругов-предпринимателей

Осужденный мужчина. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Семью предпринимателей из Барнаула убили в феврале 1995 года. Налетчиков было двое. «Палачи» не пожалели никого, забили даже собаку, а меленькую дочку бизнесменов спасло лишь то, что накануне родители отвезли ее к бабушке. Убийц нашли лишь спустя 25 лет. Об этом сообщает краевая прокуратура.

- Виновный нанес не менее 16 ударов обухом топора по голове мужчины, не менее 5 ударов по голове его супруги, потерпевшие скончались на месте, - пишет ведомство.

На Старом базаре

Предприниматели торговали на Старом Базаре. Дело шло хорошо. Бизнесмены постоянно летали за границу за новыми партиями вещей. Об этом узнали двое мужчин и предположили, что у семьи может быть валюта. А так как они были ранее знакомы, то якобы с миром пришли к ним в гости и стали выпивать. Как сообщили в региональном СК, предпринимателю нужна была помощь одного из мужчин, который в начале 90-х имел репутацию криминального авторитета - у бизнесмена были долги, а его знакомый мог помочь урегулировать этот вопрос.

- Когда они пошли покурить, хозяин дома наклонился, чтобы снять обувь и в этот момент один из нападавших ударил его по голове обухом топора. Жена в это время уже спала. Ей нанесли несколько ударов топором, - рассказала гособвинитель Екатерина Казанова.

После этого убийцы забрали из дома шубы, золотые украшения, видеомагнитофон «Panasonic», видеокассеты «JVS», деньги. Общий ущерб более 7,5 млн неденоминированных рублей. После чего с места преступления они скрылись, а награбленным имуществом распорядившись по собственному усмотрению. Поймать их тогда так и не смогли.

О преступлении правоохранители узнали лишь потому, что один из убийц попался на наркотиках и захотел получить досудебное соглашение, которое предполагало серьезное смягчение наказания. Он то и рассказал о тех событиях. Когда к его соучастнику пришли, 58-летний мужчина не стал ничего отрицать. Дело было возбуждено по п. «а», «з» ст.102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, двух лиц (в редакции Закона РФ от 29 апреля 1993 года №4901-I).

25 мая Центральный районный суд Барнаула огласил приговор: 9 лет лишения свободы в колонии общего режима (еще не вступил в законную силу). Дело сдавшего его выделили в отдельное производство, его осудили как подельника. На слушании присутствовала дочь погибших предпринимателей, она пришла посмотреть на людей, лишивших ее родителей.

Не единственный случай

В лихие 90-ые нападения на бизнесменов были частой историей. Об этом рассказал один из барнаульцев, занимавшийся предпринимательством в то время.

- Старый базар был основной торговой площадкой города, люди только почувствовали вкус предпринимательства, но и рисков было много. На памяти сразу несколько случаев – на знакомую, которая собиралась ехать на закуп и имела при себе крупную сумму, напали в подъезде, зарезали, все забрали. Примерно в 1999 году с вокзала постоянно ездили автобусы, которые возили вещевиков в Новосибирск, они останавливались в Тальменке, там можно было попить кофе, сходить в туалет. В тот рейс я тоже должен был ехать, но мне внезапно пришлось отложить поездку. Словно бог уберег. В Тальменке к автобусу подошли два мужика, попросились с ними до Новосибирска. Проехали минут 30, один из новых пассажиров подошел к водителю, приставил пистолет к голове и заставил его съехать с трассы. После этого забрали у всех деньги и ценности, грабителей, по-моему, так и не нашли. На самого меня тоже нападали, я шел с базара, с собой была выручка, в подъезде стоял человек, ждал. Подставил нож, потребовал деньги. Я инстинктивно схватил лезвие, отвел в сторону и выбежал из подъезда. Долетел до магазина, там уже вызвали милицию, - рассказал Сергей.