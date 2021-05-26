Грозит ли владельцам частных домов выселение после изменений в генплане Барнаула

Собственники боятся, что застройщики отберут у них участки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменения генплана Барнаула заставили всерьез взволноваться жителям частного сектора. Собственники боятся лишиться своих «гнездышек» под давлением жадных до земли застройщиков. Горожане опасаются, что строительные компании вынудят их за бесценок продать дома, либо займутся точечной застройкой, при которой прямо на соседнем с частным домом участке может появиться очередная «свечка».

Однако, как сообщает «АиФ» со ссылкой на горадминистрацию, выселять жителей частных домов не будут. По изменениям в генплане зоны разрешенного использования земельных участков изменились с индивидуального жилищного строительства (Ж-4) на многоэтажную застройку (Ж-1). Но это никак не влияет на право владельцев распоряжаться своим имуществом

– Выселить или отобрать участок не могут. Распоряжение земельными участками и объектами капитального строительства, находящимися в частной собственности, осуществляется физическими лицами самостоятельно. Выкуп земельного участка строительной организацией с целью возведения объектов капитального строительства возможен при достижении согласия с собственником, – объяснили в мэрии.

В случае, если застройщики принуждают продать дом или участок, собственник имеет право обратиться в правоохранительные органы. При этом сам владелец по своему усмотрению может продавать участок и передавать его по наследству.