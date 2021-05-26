Сын Валерия Золотухина приедет на 80-летие отца в Барнаул

Валерий Золотухин и Ирина Линдт Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году наш известный земляк, актер театра и кино, народный артист России Валерий Золотухин отметил бы 80-летие. Увы, он не дожил до своего юбилея, но жители Алтайского края и его близкие обязательно почтут память о нем.

Этот год в целом в культурной жизни Алтайского края посвящен юбилею Валерия Сергеевича. На протяжении всех 12 месяцев будут проходить различные мероприятия в честь Золотухина, но основная череда событий приурочена непосредственно к его дню рождения, то есть к 21 июня.

- Основные мероприятия пройдут с 21 по 26 июня. Пул почетных гостей прилетает 23 июня. Это и Иван Золотухин, и Ирина Линдт, Вениамина Смехова с Аликой Смеховой, Валерия Черняева и Любови Чирковой. Все эти люди будут выступать и в Барнауле на площадке Молодежного театра, и в Быстром Истоке для жителей села и района, - рассказывает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Частично программа мероприятий уже известна. Так 24 июня в Государственной филармонии Алтайского края пройдет спектакль «Флейта-позвоночник». Автором-постановщиком является сам Вениамин Смехов. Это музыкально-поэтическое представление по стихам и письмам Владимира Маяковского. Его премьера состоялась в конце 2015 года в Риме.

- В нем будет участвовать отдельный состав актеров, в том числе Никита Высоцкий, Вениамин Смехов и другие, - добавляет министр.

Кстати, билеты уже появились в продаже и их можно приобрести на сайте филармонии. Стоимость билетов от 150 до 350 рублей.

Так что часть культурной программы будет представлена в Барнауле, а часть в Быстром Истоке для жителей села и района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как живет последняя любовь Валерия Золотухина и их общий сын

30 марта 2021 года было уже восемь лет, как с нами нет нашего земляка, народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра на Таганке и Молодежного театра Алтая Валерия Золотухина. Но его дело продолжает его последняя любовь Ирина Линдт, которая так и не стала ему официальной женой, а также его младший сын Иван (подробнее)

Ирина Линдт: Я бы не позволила Золотухину уйти от жены

На третьем курсе Щукинского училища Ирина Линдт получила приглашение войти в труппу театра на Таганке. Именно этот момент перевернул всю ее будущую жизнь (подробнее)