Шукшинские дни на Алтае-2021: когда пройдет и кто приедет

Фестиваль пройдет с 20 по 24 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни на Алтае в этом году состоятся в привычном офлайн формате. Фестиваль пройдет с 20 по 24 июля. Об этом во вторник, 25 мая, во время пресс-конференции рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

- В июле главным событием культурной жизни Алтайского края как всегда станут Шукшинские дни. В этом году они точно состоятся, - говорит министр. – Фестиваль пройдет с 20 по 24 июля. В настоящее время формируется программа. Большая часть блоков уже сформирована и 15 мая завершился прием заявок на кинофестиваль – это одна из самых интереснейших линеек нашего фестиваля.

Оргкомитет кинофестиваля принял 26 заявок на участие в конкурсе полного метра и около 140 заявок короткого метра. Среди претендентов на попадание в окончательный список работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Чита, Красноярска, Екатеринбурга, Казани, а также пришли заявки из-за границы – Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь, Украины, Бельгия, Финляндия, Испания, Индонезия.

К сожалению, полная афиша не может включать в себя весь список участников, так что специально обученные люди выберут лучших из лучших.

- Отбором занимается известный киновед Нина Кочеляева. Она также занимается отбором работ на Московском кинофестивале, так что персона более чем компетентная, - говорит Елена Евгеньевна.

Соответственно, после того, как определится окончательный список участников, начнется прозвон предполагаемых гостей кинофестиваля, так как уже давно обязательным условием конкурса стало присутствие либо актеров, либо создателей фильмов. Тогда-то и станет понятно, кто из звезд посетит Алтай.

- Но уже сейчас могу сказать, что в рамках Шукшинских дней запланирован показ спектакля «Вражда» с участием Елены Яковлевой и Татьяны Лютаевой. Так что они будут принимать участие в нашем фестивале, - добавляет министр.

Кроме того, известно, что среди приглашенных гостей будет актер Кирилл Зайцев. Он известен публике своими ролями в фильмах «Движение вверх», «Серебряные коньки», «Гоголь», «Последний богатырь: Корень зла» и т.д. Но вот в Барнауле он предстанет в качестве режиссера короткометражной ленты.

- Кроме того, у нас появилась традиция включать в программу фильм-открытие. В этом году мы рассматриваем в этом качестве фильм «Земля Эльзы». Что для нас важно, так это то, что съемки, в том числе проходили на Алтае. Во многом благодаря этому мы решили взять его в качестве фильма-открытия, - признается Елена Безрукова.

Что касается писательской части «Шукшинских дней», то ожидается участие писателей разных поколений. В частности, запланирован приезд автор романа «Дни Савелия» Григория Служителя и молодого уральского прозаика Павла Силукова.

- Очень важно, что произведения и того, и другого будет поставлено и показано в рамках Шукшинских дней на Алтае. То есть это будет не только приезд писателя, но и демонстрациях их работ, - добавляет министр культуры. – Они будут присутствовать в зале и после спектакля с ними можно будет обсудить увиденное. Такой формат у нас пройдет впервые. Это необычно, но довольно смело. Мне кажется, получится очень интересный формат.

Есть некоторые изменения и в географии фестиваля. В этом году из городов-участников будет исключена Белокуриха и основной поток событий будет сконцентрирован в Барнауле, Бийске и Сростках.

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