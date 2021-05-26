Молодожены на Алтае смогут пожениться в музеях

На Алтае разрабатывают интересный проект - организацию церемоний бракосочетания в непривычных местах Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро дать клятву любви и верности на Алтае можно будет не только в стенах ЗАГСов. Управление юстиции и Министерство культуры региона разрабатывают интересный проект - организацию церемоний бракосочетания в непривычных местах.

- К нам обратилась руководитель управления юстиции Оксана Грохотова и рассказала, что сегодня становятся популярными выездные бракосочетания, что было бы здорово определить интересные точки и у нас, - рассказывает министр культуры Елена Безрукова. - Пока тема в режиме обсуждения.

По словам министра, местами для впечатляющего обручения могут быть и филармония, и усадьба ГМИЛИКи (где сегодня так много людей любят фотографироваться на романтических скамейках под фонарями), и белый дворянский зал этого музея и т д.

- Пилотным проектом стал наш интересный опыт в Косихе, - рассказывает Игорь Коротков, директор музея литературы и искусства на Алтае. - Молодожены регистрируются и по желанию спускаются в музей Роберта Рождественского, который в том же здании, что и ЗАГС. Поэт всю жизнь любил свою жену безгранично, посвятил ей великолепные стихи. И услышать их в особой атмосфере в значимый день своей жизни все больше желающих. Все молодожены при этом получают особые памятные дипломы.

- Между прочим, уже многие люди из Барнаула приезжают регистрироваться в Косиху. Это стало модной фишкой, - отметил Коротков.

По словам директора ГМИЛИКи, сегодня сотрудники приступили к разработке особой свадебной программы и в здании на улице Толстого в Барнауле.

- Регистрировать молодоженов будут сотрудники ЗАГСов (возможно, на выезде), мы их подменять не будем, наша цель подготовить красивую экскурсию по теме, - подчеркнул Коротков. - Материала для этого много - фрагменты фильмов старинных, истории любви великих людей , строчки удивительных писем и т.д..