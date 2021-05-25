Житель Славгорода заказал убийство бывшей жены ради детей

Убийство инсценировали: под футболку поместили деревянную доску, в которую вонзили нож Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде 39-летний житель «заказал» свою бывшую жену, чтобы уберечь детей от «пагубного» влияния.

- Мы развелись из-за ее измен, она пьет, детьми не занимается, они не должны видеть такой пример, - жаловался при встрече с киллером бывший муж.

Кстати, сам он тоже вовсе не отец года — Андрей и Оксана (имена изменены) разошлись около пяти лет назад. Пятеро детей — все общие — остались жить с матерью, с Андрея высчитывали алименты, с детьми он общался редко, но с бывшей женой отношения не строились — в какой-то момент в его голове созрела мысль — бывшую надо убить.

В мае он попросил знакомого найти человека, который бы убрал женщину за 50 тысяч рублей. К счастью, товарищ отказался марать руки и рассказал обо всем полицейским.

- Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников МО МВД России «Славгородский», - рассказали в региональном следственном комитете, который сейчас ведет это дело.

Оперативник встретился с заказчиком 18 мая, тогда же славгородец передал ему задаток в 15 тыс. рублей, главное, чтобы заказ был исполнен в ближайшее время.

- Я подумаю, как лучше это сделать, до субботы я выполню заказ, готовь оставшиеся деньги, - пообещал «киллер».

Заказанная женщина до последнего не знала, что бывший муж решил с ней расквитаться. Поэтому когда оперативники ей обо всем рассказали, была в шоке, но помочь согласилась

Убийство женщины инсценировали в лесополосе, вместо крови использовали кетчуп, под футболку поместили деревянную доску, в которую вонзили нож. Фотографии выполненного заказа оперативник показал заказчику, спросил, она ли это? Он лишь ответил, что они все на одно лицо...

Вскоре после этого 39-летнего заказчика убийства бывшей жены задержали. Мужчина, несмотря на всю свою простоту, быстро сообразил, что пахнет жареным и попытался прикинуться невменяемым, но ему не поверили и по решению суда отправили в СИЗО. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4, 5 ст. 33, ч.1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация к приготовлению убийства по найму).