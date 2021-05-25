Всплыла «зафаршированная стерлядь»: на Алтае арбитражного судью будут судить за взятки

Если факты взятки будут доказаны, то судье может грозить большой штраф или срок до 15 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Судья краевого Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов сам оказался на скамье подсудимых по обвинению во взяточничестве. Сумма мзды, которую он получил, согласно обвинительному заключению составила четыре с половиной миллиона рублей.

Заподозренного в коррупцию судью временно отстранили от дел еще в сентябре после особой проверки. В тот момент он не признавал свою вину. В итоге огромный том дела включает несколько эпизодов. При этом главный фигурант дачи взятки один и тот же бизнесмен. Отчет «приношений» начинается с 2010 года. В первый раз судья якобы вынес решение в пользу барнаульца Алексея Долгова за автомобиль. Разница от актуальной стоимости авто на рынке составила 360 тысяч рублей. В следующий раз тот же Долгов якобы приносит судье в «клювике» еще 500 тысяч рублей. За это по версии следствия служитель Фемиды опять помог бизнесмену с решением его вопросов. По версии следствия, Городов продолжал получать взятки из «кармана» порциями вплоть до 2017 года. Тем временем аппетиты росли.

В переписке между собой участники «сделки» называли мзду разными словами, к примеру «щука», «капуста», «мед». Однажды Городов, без стеснения отправил взяткодателю фото транспортного средства с прямым намеком: «Очень хочу». Опять же в обмен за выгодное решение. Потом недовольно напомнил о том, о том, что ждет «положенного». Опять же иносказательно.

Общение продолжалось как в детективе. «Рыба говорят, дуром клюет», - сообщает судья бизнесмену. Тот шлет в ответ сообщение: «Все готово. Стерлядь клюнула. Скоро зафаршируем».

Сейчас дело будет рассматривать суд. Если факты взятки будут доказаны, то судье может грозить большой штраф или срок до 15 лет.

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По результатам процессуальной проверки следственного управления СК РФ по Алтайскому краю получены достаточные данные о получении судьей взяток в крупных и особо крупных размерах. Речь идет о шести эпизодах, в пяти из них взяткодателем фигурирует один и тот же человек (подробнее)