Диспансеризация- 2021: возможность проверить и сохранить здоровье

Для прохождения профилактического осмотра или диспансеризации необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства Фото: Олег УКЛАДОВ

Диспансеризация в регионе проводится бесплатно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в системе обязательного медицинского страхования.

В настоящее время диспансеризация проводится населению 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно. В возрасте 40 лет и старше - ежегодно. В 2021 году диспансеризацию могут пройти застрахованные лица, родившиеся в: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 гг., а также все граждане старше 40 лет. В случае если Вы не отнесены к категории лиц, подлежащим диспансеризации в текущем году, можно пройти профилактический медицинский осмотр. Законодательством предусмотрено выделение дополнительных оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации: 1 день раз в 3 года — всем работающим и 2 дня ежегодно - для работающих пенсионеров и работников предпенсионного возраста (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ).

С этого года в программу диспансеризации включена ранняя диагностика сахарного диабета. При подозрении на нарушения углеводного обмена терапевт направит пациента на исследование уровня гликированного гемоглобина – показателя среднего уровня сахара в крови на протяжении последних нескольких месяцев. Ранее данное исследование было исключительно специализированным и в скринигах не использовалось. Ну, а если врач заподозрит атипичное образование на коже, то назначит консультацию врача-дерматовенеролога, а также дерматоскопию – исследование кожного покрова. Это в связи с тем, что рак кожи уже на протяжении многих лет неизменно занимает одну из лидирующих позиций в распространении злокачественных новообразований.

Для прохождения профилактического осмотра или диспансеризации необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (прикрепления): это поликлиника, врачебная амбулатория, медсанчасть, ФАП и др. Для удобства населения в поликлиниках работает дистанционная запись на профилактические осмотры. Диспансеризацию можно пройти в вечерние часы в будни и по субботам. Кроме того, страховые представители страховых медицинских организаций информируют граждан о прохождении диспансеризации или диспансерного наблюдения через SMS-сообщения, почтовые отправления или электронные письма о необходимости обращения в поликлинику. В оперативном режиме страховые представители осуществляют контроль прохождения профилактических мероприятий и дальнейшее назначение обследований, своевременность лечения и диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями.

Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют не только выявить хронические неинфекционные заболевания на начальной стадии и своевременно начать их лечение, но и обнаружить факторы риска их возникновения и не допустить появление болезни. Основными факторами риска являются повышенное артериальное давление, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, а также повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, избыточная масса тела или ожирение, а к наиболее распространенным хроническим неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет и хронические болезни легких.

Полезные телефоны

По всем вопросам, связанным с прохождением диспансеризации и профилактических медицинских осмотров застрахованные лица могут обращаться к своему страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС:

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» (3852) 55-67-67, 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае (3852) 20-28-22, 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- или по телефону горячей линии Территориального фонда ОМС Алтайского края по бесплатному номеру 8-800-775-65-85