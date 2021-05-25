Где уже можно искупаться в Барнауле

Некоторые бассейны начали работать еще в середине мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле становится все жарче. На этой неделе температура поднимется до +30. Уже так и тянет искупаться, но, увы, купальный сезон на городском пляже откроется только в начале июня. К счастью, уже заработали некоторые коммерческие бассейны. Где и за сколько можно окунуться в прохладную водичку – в подборке «КП».

Планета Q

Бассейн «Планета Q» открылся уже 12 мая. Помимо купания, посетители могут воспользоваться сауной, кафе, баром, взять на прокат велосипеды или квадрациклы, а также арендовать беседку, мангальную зону или шатер.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 часов

Стоимость: взрослым – 600 рублей за вход, детям от 3 до 12 лет – 300 рублей, детям до 3-х лет – бесплатно.

Адрес: пос. Борзовая заимка, ул. Байкальская, 47

Парк-отель «Чайка»

Бассейн в парке-отеле «Чайка» открылся в минувшие выходные. На территории отеля есть взрослый бассейн и маленький детский. Рядом работает ресторан, бар и детская комната.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, Пионерская Долина, 4

Время работы: с 09:00 до 19:00 часов

Стоимость: для взрослых в будние дни (с понедельника по четверг) – 400 рублей, в выходные дни (с пятницы по воскресенье) – 500 рублей; для детей с 5 до 10 лет в любой день – 300 рублей, детям до 5 лет – бесплатно.

Парк-отель «Лесные дали»

В парке-отеле «Лесные дали» есть свой бассейн с подогревом. Пляжный сезон здесь открыли в середине мая. В ближайшее время администрация обещает открыть на территории новый бар. Также здесь всегда можно переместиться в одну из бань – на выбор русские, турецкие и финские с уличными джакузи.

Адрес: ул. Широкая Просека, 17

Время работы: с 10:00 до 20:00 часов

Стоимость: 350 рублей – для взрослых.

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