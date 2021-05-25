Когда цены перестанут расти? Мнение экономиста и банкира Михаила Задорнова

Встреча с Михаилом Задорновым в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле побывал Михаил Задорнов — российский экономист и государственный деятель, президент-председатель правления банка «Открытие», министр финансов России в 1997—1999 годы. Он встретился с журналистами и ответил на вопросы, основной из которых затрагивал тему повышения цен и снижения темпов инфляции.

- Конечно, нас сильно беспокоит рост инфляции в этом году, он превосходит и наши прогнозы, и прогнозы Центрального банка. В марте мы наблюдали самое сильное увеличение. В апреле произошел перелом, началось небольшое снижение индекса продовольственных товаров, некоторых видов услуг. К сожалению, непродовольственные товары продолжают рост, и, я думаю, это будет длиться до нового урожая. Июль - та точка, когда может завершиться рост инфляции. Нужно понимать, что повышение цен на продовольствие – это мировой тренд, он является глобальным и попытки регулировать цены на внутреннем рынке - политически понятная, но абсолютно невыполняемая задача. Это важно для Алтая, потому что край - аграрный и его доля в производстве продуктов велика, вы присутствуете не только на внутреннем рынке, но и экспортируете. Здесь нужно тонко подходить к ситуации, - считает Михаил Задорнов.

Встреча с Михаилом Задорновым в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Стремительный рост цен на продукты объясняет и тот факт, что инфляция на территории Алтайского края выше, чем в среднем по стране и по Сибири. «При низких зарплатах жителей Алтая продовольствие в потреблении занимает большую долю, а как раз продовольственная инфляция оказалась весьма значительной. Но хочется отметить и то, что у вас розничный оборот с начала года активно начал расти, опережая темпы роста по стране в целом»,- отметил эксперт. Он также подчеркнул, что весь прошлый год в стране падали объемы ввода нового жилья, а на Алтае они росли, что было очень заметно. Эту тенденцию подтверждают показатели Алтайского регионального офиса банка «Открытие»: на сегодняшний день сформирован портфель ипотечных кредитов объемом 2,6 млрд. рублей. И это при том, что данное направление стали развивать всего три года назад.

!Алтайский край входит в число наиболее значимых территорий для развития бизнеса банка «Открытие». 9 офисов банка работают в 4 населенных пунктах. Барнаул – один из лидеров в сети Private banking по управлению активами!

Встреча с Михаилом Задорновым в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Михаил Задорнов рассказал журналистам о структуре группы компаний «Открытие», ключевыми сегментами которой являются банковский, страховой и пенсионный бизнес. Он также отметил, что российский финансовый сектор завершил непростой 2020 год достаточно успешно и уверенно чувствует себя в первом квартале текущего: в 2020-м на 6% увеличились активы группы компаний и составили 3264 млрд. рублей, на 10% вырос капитал и достиг 520 млрд. рублей. Среди макроэкономических показателей особое внимание участников встречи вызвала прогнозируемая динамика курса рубля к доллару: возник вопрос – на чем основано предположение, что курс доллара будет снижаться и к четвертому кварталу 2021 года достигнет отметки 72,4 рубля?

Встреча с Михаилом Задорновым в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

- В прошлом году рост был вызван тем, что объемы экспорта и цены на сырье снижались, но теперь постепенно происходит восстановление того уровня, который был до пандемии. Также значительным фактором было ожидание новых санкций, и оно повлияло на инвесторов, которые вывели свои средства из ОФЗ. Вывод валюты из страны – разовый удар по рублю. Но если ситуация нормализуется - рубль укрепится. Мы видим, что готовится встреча президентов, и здравый смысл подсказывает, что в этот период вряд ли будут какие-то санкции. Все эти события должны привести к укреплению рубля, - считает Михаил Задорнов.

СПРАВКА

Михаил Задорнов - российский экономист и государственный деятель. В начале 1990-х годов участвовал в разработке программы «500 дней» под руководством Григория Явлинского, с 1997 по 1999 год - министр финансов РФ. Был избран депутатом Государственной Думы от партии «Яблоко». В 2018 году возглавил банк «Открытие» (который решением Банка России прошел санацию в 2017-2019 годах и теперь является успешным игроком рынка). По итогам 2020 года банк занял третью позицию в рейтинге рентабельности среди топ-6 крупнейших банков РФ.