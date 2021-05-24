Жара до +38 градусов накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 24 по 30 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ближайшие дни в Алтайском крае станет еще жарче – днем воздух прогреется до +38 градусов. При этом в отдельные дни возможны кратковременные дожди и грозы. О причинах такой погоды в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В большинстве дней этой рабочей недели районы Алтайского края будут находиться в теплых секторах циклонов, которые смещаются и с запада, и с юга. Они и принесут мощную волну тепла, – сказала синоптик.

До 27 мая в среднем в регионе ожидается от +28 до +36 градусов, а ночью от +15 до 20 градусов. При этом особенно жарко будет в среду, 26 мая, из-за южного циклона. В этот день столбик термометра достигнет отметки +28...+33 градусов, местами по западу до +38 градусов. Также возможны кратковременные дожди с грозами.

– В этот день ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые с большой вероятностью перейдут в штормовую погоду. Дожди будут сопровождаться шквалистым усилением ветра, – добавила Людмила Сырых.

После этого с прохождением холодного фронта в Алтайском крае температура воздуха будет снижаться. Холоднее всего будет в ночь с 28 на 29 мая: ночью ожидается +4…+9 градусов, местами в северо-восточных и предгорных районах на почве возможны заморозки до 0…-1 градуса. Днем до конца недели в среднем будет +18…+24 градуса.

Подробный прогноз погоды с 25 по 27 мая в Алтайском крае

Вторник, 25 мая

Ночью в регионе будет +8...+13 градусов, местами по западу до +18 градусов. Местами по востоку кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +26...+31 градус, местами по западу до +36 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с.

Среда, 26 мая

Ночью в регионе будет +15...+20 градусов, местами до +10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +28...+33 градуса, местами по западу до +38 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +17...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Четверг, 27 мая

Ночью в регионе будет +18...+23 градуса, местами в предгорьях до +12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +26...+31 градус, местами по юго-востоку до +36 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +19...+21 градус. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +29...+31 градус. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.

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