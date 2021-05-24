С третьей попытки: почему двое зрителей Кубка мира по гребле «пролетели» с главным призом – квартирой в Барнауле

Победитель розыгрыша квартиры Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 23 мая, в Барнауле на II этапе Кубка мира по гребле среди болельщиков разыграли ценные призы, сувениры и главный презент – квартиру.

Всего спонсоры и партнеры соревнований предоставили на розыгрыш четыре дорогостоящих подарка: три машины и одну квартиру в Барнауле. Первые три приза разыграли без особых сложностей. Причем ушли, а точнее уехали машины в надежные руки – одна из них досталась сотруднику МЧС, вторая – фельдшеру скорой помощи, третья - руководителю инженерной компании.

Но самое любопытное началось в заключительный день турнира. Сложилось такое впечатление, что некоторые зрители уже расслабились и потеряли веру в собственную удачу. Причем за призами помельче, типа мясных продуктов, сыров, футболок и блокнотов они выходили с удовольствием и в заключительном розыгрыше только один раз ведущие перевыбирали победителя, так как самое главное условие участия заключалось в личном присутствии на гребном канале.

А вот когда дело дошло до розыгрыша квартиры, счастливчик определился только с третьей попытки. Первая претендентка, чей кассовый чек достали из куба, только-только покинула гребной канал, но там остался друг семьи, который пытался заверить ведущего, что она действительно была на гребле, но уехала и просила за нее забрать приз, что идет в разрез с правилами. И все же, ей дозвонились и предложили вернуться. На обратную дорогу дали ровно три минуты и по-честному включили секундомер. Но претендентка была уже далеко и не появилась.

После того как таймер сработал, из куба достали еще один чек, но и его обладательница уже уехала домой. По телефону она сообщила, что ребенку стало нехорошо и она была вынуждена раньше покинуть площадку.

В этот момент в толпе из-за запредельного напряжения уже начали сдавать нервы, а кто-то стал подшучивать:

- Сегодня точно на один развод в Барнауле станет больше, а ребенка сдадут в детский дом, - смеется один.

- Да просто это женщины. Им всегда лень ждать, вот они и уходят, - добавляет другой.

Кстати это стало пророчеством. С третьей попытки в руках ведущего действительно оказался чек с мужским именем, и этот победитель присутствовал на гребном канале! Обладателем заветной квартиры в Барнауле стал 30-летний житель краевой столицы Даниил Павлюченко. Со стороны, конечно, было видно, что он рад, но при этом сильно волнуется, что само по себе понятно. Зато его друг тут же стал звонить общим приятелям, родственникам и просто обнимался с незнакомцами, как будто сам стал обладателем сертификата. Что касается квартиры, то теперь уже законному ее владельцу все же придется повременить с новосельем, так как дом, в котором находится будущая жилплощадь, пока еще находится в стадии строительства. Известно, что Даниилу досталась однокомнатная квартира в 33 квадратных метра.

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