Прямая трансляция этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле 2021: заключительный день

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 23 мая, проходит заключительный день II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. В интернете стартовала прямая трансляция с гребного канала.

Расписание дня:

11:00 Развлекательные программы.

11:45-14:25 Кубок мира.

12:15-13:45 Финалы восьми дистанций Кубка мира, церемонии награждения.

14:30 Церемония закрытия

15:00-17:25 Кубок мира.

18:00 Розыгрыш главного приза.

Отметим, что 22 мая первую золотую награду на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле для сборной России завоевали Захар Петров и Кирилл Романов. На дистанции 500 метров каноэ-двоек спортсмены обогнали дуэт братьев из Молдавии всего на тридцать сотых секунды! Также бронзу для российской сборной завоевала спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд Ирина Андреева. Она стала третьей в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. Во время соревнований разыграют шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.

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