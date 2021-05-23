Есть ли смысл жителям Алтая прививаться от клещей летом

Лучший период для прививки от клещевого энцефалита – зима, пока клещи спят. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лучший период для прививки от клещевого энцефалита – зима, пока клещи спят. В инструкции к вакцине сказано, что посещать места, где могут быть эти опасные кровососущие можно не ранее, чем через две недели после проведения второй прививки. Это время необходимо, чтобы у человека успели выработаться антитела. В противном случае, как утверждают в Роспотребнадзоре, укус энцефалитного клеща для привитого может оказаться опасным вдвойне.

– Сама по себе вакцина заболевание вызвать не может: вирус при инъекции попадает в организм человека и начинают вырабатываться антитела. Теперь представим ситуацию: человек был недавно вакцинирован, а потом укушен клещом, зараженным вирусом клещевого энцефалита. В этом случае он будет болеть тяжелее, чем тот человек, у которого вакцинации не было, так как получает «двойную» дозу вируса – через вакцину и через клеща, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по республике Алтай.

Именно поэтому вакцинироваться в идеале лучше зимой, так как сезон активности клещей длится с марта по октябрь. По словам специалистов, круглогодично безопасно прививаться от клещей жителям городов, у которых риск встретиться с кровососущими минимален.

– Живя, например, в Москве, где в черте города энцефалитных клещей нет, можно прививаться круглогодично. Но если москвич собирается в Горный Алтай, вакцинация должна быть завершена за две недели до поездки или раньше. Однако Республика Алтай – не Москва, здесь вся территория – напряженный природный очаг этого заболевания, где риск быть укушенным клещом очень высокий, – отмечают специалисты.

То же самое можно применить и к Алтайскому краю. Поэтому местным жителям сейчас делать прививку от клеща все же не стоит. Исключением могут быть случаи, когда вы гарантировано в течение месяца не будете выезжать на природу.

Как сообщают в местном Роспотребнадзоре, пик активности клещей в регионе прогнозируется во 2-3 декадах мая и начале июня. По последним данным, от укусов клещей пострадали уже более двух тысяч человек.

В любом случае не привитым лицам, как и привитым, следует в целом защищаться от укуса клещей, так как эти «паразиты» переносят не только энцефалит, но еще и целый десяток других опасных возбудителей. Необходимо пользоваться противоклещевыми аэрозолями и защитной одеждой.