Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле: итоги второго дня

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

21 мая в Барнауле проходит второй день II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня на канале были разыграны олимпийские квалификации, а также состоялось торжественное открытие турнира.

На церемонии присутствовали первые лица правительства Алтайского края, представители Международной федерации каноэ, Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, депутаты Государственной Думы, а также специально прибывший на турнир министр спорта России Олег Матыцин.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я хочу начать свое выступление с поздравлений жителей Барнаула, в связи с присуждением ему звания «Город трудовой доблести», решение о котором было принято вчера на заседании комитета «Победа», - начал свое выступление министр спорта РФ. – Также я хочу выразить признательность гостеприимному Барнаулу, Алтайскому краю, всем волонтерам, жителям, за тот уровень организации турнира, за тот спортивный объект, который останется после Кубка мира. Он будет служить интересам жителей и станет очень важным рекреационным центром. Хочу также поблагодарить Международную федерацию каноэ за доверие, которое оказано России в этот непростой период, в проведении квалификационного отборочного турнира перед Олимпийскими играми в Токио. Хочу поблагодарить все страны, за то, что в такое непросто время вы смогли приехать, найти для этого возможность, посетить Россию и еще раз показав, что спортивный мир должен демонстрировать всем руководителям государств, что сегодня важна консолидация, важно единство, важно уважение оппонентов. Хочу пожелать спортсменам успехов на Олимпийских играх, а также «легкой» воды здесь. А жителя Барнаула и Алтайского края я желаю добра и надеюсь, что этот спортивный объект примет еще много международных и российских соревнований.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как отметили сами участники соревнований, сегодня погода хоть и немного лучше, чем днем ранее, но все же присутствует ветер и он часто меняет направления: дует то в спину, то в лицо. Тем не менее, они справляются.

Так россиянка Наталья Подольская сегодня выиграла для России олимпийскую лицензию в байдарке-одиночке на 200 метрах. Ее победное время – 42.731 секунды. Это немного хуже, чем накануне (43.224 секунды), но достаточно, чтобы получить квалификацию для сборной. Кстати, как призналась сама Наталья, она еще не знает сама ли поедет на Олимпийские игры, чтобы выступить на этой дистанции или же это будет кто-то другой.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- В Сегеде на первом этапе Кубка мне не удалось добрать до лицензии и поэтому пришлось ехать сюда, но я этому очень рада. Так как получилось еще раз прогнаться, посоперничать с девчонками. Сегодня у меня была тактика вырываться со старта и делать отрыв, как можно больше, ну и выигрывать, - говорит Наталья. – 16 июня стартует чемпионат России. Окончательный состав сборной определят там: кто выиграет – тот и поедет в Токио.

- Это, по-вашему, справедливая система, ведь лицензия не именная?

- Да.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одно знаковое событие сегодняшнего дня с дважды негативным оттенком – это выступление каноиста Ильи Штокалова. Он боролся за олимпийскую квоту на дистанции 1000 метров. Гонка была на пределе человеческих возможностей, и уже после финиша российский спортсмен был настолько обессилен, что потерял сознание, выпал из лодки и спасателям пришлось доставать его из воды, а после гребца передали медикам «скорой».

Представители сборной России заверили, что такие ситуации случаются и потом спортсмены восстанавливаются. Так что остается только пожелать Илье здоровья и дальнейших успехов. Увы, наша команда не смогла получить олимпийскую лицензию на дистанции 1000 метров среди мужских каноэ-одиночек.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается байдарочницы Светланы Черниговской, то она в борьбе за олимпийскую квоту на дистанции 500 метров показала только третий результат.

Представители Алтайского края Ирина Андреева (каноэ) и Александр Дьяченко (байдарка) также сегодня провели первые заезды. Оба шли на дистанциях 200 метров. С третьими результатами они вышли в полуфинал. Теперь они готовятся к стартам, которые состоятся завтра утром.

Завтра, 22 мая, состоится третий соревновательный день II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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