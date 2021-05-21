Жительница Барнаула проиграла деньги на бирже и с пистолетом напала на «трейдеров»

Нападавшая быстро села на переднее сиденье, где, угрожая пневматическим пистолетом, молча протянула записку с требованием о передаче ей 2 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 26-летняя девушка проиграла на бирже крупную сумму и совершила разбойное нападение на сотрудников компании, которые учили ее легкому заработку. Добычей горе-налетчицы стали 6,5 тыс. рублей, вскоре горожанку задержали.

Как рассказал «Комсомольской правде» – Барнаул» Вячеслав Лахонин, заместитель прокурора Железнодорожного района, осенью прошлого года девушка стала играть на бирже и мечтала быстро разбогатеть. В итоге она проиграла крупную сумму и попала в тяжелое материальное положение. До этого девушка уже занимала деньги, брала кредиты, но все средства проигрывала снова и снова. Вскоре она потратила все семейные накопления.

В конце ноябре у девушки появилась мысль напасть на сотрудников компании, в которой ранее ее учили играть на бирже. Несколько дней она следила за ними и составляла план. Для конспирации горожанка даже нарядилась в старую одежду мужа, которую до этого прятала в заброшенном доме, надела маску. Горожанка ждала удобного момента, чтобы рискнуть. Для устрашения также взяла с собой пневматический пистолет мужа.

В итоге девушка решилась на преступление 10 декабря 2020 года. Вечером она подкараулила работников компании, мужчину и женщину, которые вызвали такси. Нападавшая быстро села на переднее сиденье, где, угрожая пневматическим пистолетом, молча протянула записку с требованием о передаче ей 2 млн рублей. У сотрудников компании при себе не было такой крупной суммы, пришлось ехать к банкомату. В итоге добычей стали 6,5 тыс. рублей. Горожанка взяла эти деньги и скрылась, вскоре ее задержали.

Известно, что ранее девушка не была судима. Вместе с мужем, они воспитывают маленького ребенка. Жительницу Барнаула обвиняют по п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ (в совершении разбойного нападений с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере). Девушке может грозить до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

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