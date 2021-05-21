В Горном Алтае осыпалась часть красивейшего перевала Кату-Ярык

Чулышман вышел из берегов и часть дороги размыло Фото: Личный архив

В Республике Алтай произошел сход оползня на крутом перевале Кату-Ярык, который является одной из главных местных достопримечательностей.

- Со склона скатился огромный камень, кроме того, Чулышман вышел из берегов и часть дороги размыло, - рассказал «КП»-Барнаул» Яков – один из гидов по Горному Алтаю.

По словам проводника теперь перевал временно закрыт, туристы могут доехать только до смотровой площадки, дальше дорога перекрыта.

Подобное ЧП, по словам Якова, случалось до этого в 2014-м году во время большого наводнения.

Сход оползня на крутом перевале Кату-Ярык Фото: Личный архив

Напомним, что перевал Кату-Ярык один из самых грандиозных перевалов в Горном с шикарными видами на каньон реки Чулышман. При этом один из самых сложных и опасных перевалов Алтая, он находится в стороне от оживленного Чуйского тракта, на участке дороги, ведущей от села Балыктуюль на юг Телецкого озера — единственной транспортной артерии, соединяющей долину Чулышмана с большой землей.

В отзывах туристов о посещении перевала очень часто звучит: «волшебное место», «место силы». Вот, например, один из самых недавних (майских) отзывов от туристки из Санкт-Петербурга: «Единственное место, приехав куда во время путешествия по Горному Алтаю, не жалеешь о потраченном времени. Вид просто умопомрачительный! Даже в дождливую погоду.

Сход оползня на крутом перевале Кату-Ярык Фото: Личный архив

Думала, что дорога вниз очень тяжелая. Так как сверху она кажется очень опасной и крутой. Но спуск оказался не таким страшным, как мне его рисовали все алтайские гиды-водители, неофициально зарабатывающие на этом деньги. Вполне можно брать машину напрокат и самостоятельно там спускаться и подниматься».

О том, надолго ли перекрыт перевал и когда откроют дорогу на Чулышман, алтайские дорожники пока не сообщают.