В 2020 году в Алтайском крае меньше женились и реже разводились

В этом году на процессе бракосочетания может находиться любое число гостей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начала расти свадебная статистика. В первом квартале этого года уже зарегистрировали на 100 браков больше, чем в 2020-м. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова.

Коронавирус и ограничения отразились на количестве свадеб и разводов в Алтайском крае. В сравнении с 2019-м всего в 2020 году в регионе зарегистрировали меньше браков – около 11,5 тысяч и разводов – примерно 10 тысяч.

– Снижение выравнивается. За три месяца 2021 года уже зарегистрировали 2252 брака, что на 105 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это так называемые «отложенные браки», о которых мы неоднократно говорили в прошлом году. Когда было рекомендовано жениху и невесте учесть особенности ограничительных мероприятий и, если есть возможность и очень хочется большого праздника, перенести заключение брака на следующий период, – сказала Оксана Грохотова.

Она добавила, что по статистике, обычно браков в Алтайском крае заключается больше, чем разводов.

Традиционно самое популярное время для регистраций брака в Алтайском крае – лето и осень до октября. Кроме того, есть такие знаковые семейные праздники, как Красная горка (в этом году он был 9 мая), а также День семьи, любви и верности (8 июля). В эти даты жители гиона подают наибольшее количество заявлений, ЗАГСы работают в напряженном режиме.

Отметим, что в этом году на процессе бракосочетания может находиться любое число гостей. Конечно, все зависит от площади зала. Например, во Дворец бракосочетания в Барнауле можно пригласить 20-30 людей, а вот некоторые ЗАГСы смогут вместить только 5-10 гостей. По-прежнему необходимо использовать маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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