Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле: итоги первого дня

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 20 мая, в Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

В первый соревновательный день на гребном канале в Барнауле проходят старты участников борющихся за олимпийские лицензии в Токио-2021: женские каноэ и байдарки-одиночки на 200 метров, мужская байдарка-одиночка на 200 метров, женские байдарки-одиночки на 500 метров, а также мужские каноэ и байдарки-одиночки на тысяче метров. Финалы же состоятся завтра. Они начнутся с 14.10. Подробную программу соревнований можно найти тут.

Как показали результаты первого дня – россияне выступают неплохо. Так байдарочница из Архангельской области Наталья Подольская выиграла свой заезд и сразу же пробилась в финал. На двухсотметровке она показала время 43.224 секунды.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие сегодня переживали, что из-за плохой погоды гонки будут смазаны, но как заверил Вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конецко, низкие температуры вовсе не проблема:

- Возможно, спортсменам, которые гоняются в лодках-одиночках, ветер мешал сегодня, но в заездах двоек это будет иметь минимальное значение, а в следующие три дня прогноз погоды более благоприятен, - говорит он. - А температура воздуха не должна беспокоить спортсменов. Они часто тренируются и выступают при низкой температуре воздуха. К примеру, сборная Германии пару месяцев назад тренировалась при температуре -2.

Напомним, что II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. От Алтайского края выступают два спортсмена: байдарочник Александр Дьяченко и каноистка Ирина Андреева.

В общей сложности в Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 58 стран. Они разыграют 24 комплекта наград.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

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II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ