Старинные клинки, травы, лапти: чем намерены удивить гостей Кубка мира в Барнауле

Выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий Фото: Марина КОЧНЕВА

20 мая на пешеходной улице Мало-Тобольской в Барнауле открылась выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий от алтайских товаропроизводителей и мастеров. Она приурочена к международным соревнованиям по гребле, и будет работать все три дня, пока в краевой столице проходит этап Кубка мира по гребле.

Выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий Фото: Марина КОЧНЕВА

В легких деревянных павильонах в день открытия можно было увидеть берестяные и гончарные изделия, керамику, травяные чаи, халву и т.д. В отдельном киоске были выставлены старинные раритеты, представленные гостиницей «Лалетин», среди них - старинные клинки, иконы 18 века за 100 тысяч рублей. Традиционного размаха ремесленных товаров не было, но организаторы обещают, что в следующие дни павильонов прибавится.

Выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий Фото: Марина КОЧНЕВА

Рядом с эко-киосками звучали бодрые и незамысловатые песни про Россию, на холодном ветру проходили спортивные мастер-классы и викторины.

- Мы приготовили для гостей особую развлекательную программу, - сообщила СМИ Мария Кулагина, заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике. - 20 мая проходил под девизом «Барнаул - спортивный город». Отдельный день будет посвящен гастрономическим особенностям региона.

Выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий Фото: Марина КОЧНЕВА

На пешеходной улице также установили большой экран, на котором будут транслироваться фильмы о выдающихся спортсменах, истории Барнаула и т.д.

Ну а по вечерам гостей ждут музыкальные программы. Хочется надеяться, что погода все-таки улучшится и не смажет настроение гостей и впечатления от нашего города.

Выставка-ярмарка продукции и сувенирных изделий Фото: Марина КОЧНЕВА