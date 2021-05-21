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Общество21 мая 2021 6:00

Самый маленький СМАйлик России Тася Ларионова из Барнаула получила укол за 150 млн рублей

Она уже третий ребенок из Алтайского края, кому поставили спасающий жизнь препарат
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Тася Ларионова

Тася Ларионова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Годовалая Тася Ларионова из Барнаула – самая маленькая девочка со спинальной мышечной атрофией. Несколько дней назад она, наконец-то, получила спасительный укол препарата Zolgensma за 150 млн рублей.

То, что произошло с Тасей, чудо и не иначе. Да, из-за болезни она потеряла многие навыки, но вместе с тем смогла сплотить вокруг себя огромное множество людей, которые изо дня в день помогали ее родителям собирать средства на препарат, который сохранит ей жизнь. Сбор удалось закрыть за год. В конце апреля мама девочки Елена Ларионова сообщила, что они готовят дочку к заветной процедуре.

Этому предшествовала крайне неприятная ситуация, которая могла значительно поменять все планы.

- 26 апреля была плановая госпитализация. Накануне Тася начала себя неважно чувствовать. На выходных у нее упала сатурация и скакал пульс. После госпитализации был проведен ряд обследований и на рентгене обнаружили ателектаз - спадение ткани легкого, - рассказывает мама девочки. - Были назначены антибиотики и ингаляции.

В итоге потребовалось две недели для того чтобы стабилизировать состояние Таси. И еще некоторое время чтобы подготовить ее непосредственно к введению Zolgensma, так как он дает сильную нагрузку на печень.

И вот почти неделю назад Тася прошла долгожданную терапию.

- Тася будет жить! Еще сложно поверить, что заветная коробочка препарата в наших руках, что Тася получила генную терапию, - радуется мама девочки. - Мы с Тасюшей и вместе с вами так долго ждали этого дня! Мы благодарим всех наших волонтеров, благотворителей, наши фонды! Вы подарили жизнь нашей малышке! Вы настоящие волшебники! Впереди путь реабилитации. Он будет сложным и долгим, но мы в боевой готовности! С такими помощниками, как вы, с такой поддержкой нам ничего не страшно!

Напомним, Тася Ларионова – это уже третий ребенок со СМА из Алтайского края, кто смог получить дорогостоящую генную терапию. В конце 2019 года заветный укол получил Матвей Чепуштанов из Рубцовска, а в этом году лотерею на абсолютно бесплатную ампулу Zolgensma получил Сережа Сергеев из Барнаула.

Вместе с тем продолжается сбор средств на лечение трехлетней Маруси Яценко, у которой диагностирован СМА второго типа. Ей требуется 167 млн рублей. На сегодняшний день собрано чуть больше 20 млн. Если вы хотите спасти девочку, то помощь можно оказать по реквизитам:

Мобильныи банк: 8 902 999 99 84 (привязаны карты Сбербанк / Альфа Банк)

Получатель: Людмила Ивановна П.(мама)

Тинькофф: 5536 9138 2218 6397

Получатель: Евгении Петрович Я. (папа)

Qiwi: 89029999984

Яндекс деньги: 4100115433270241

PayPal: paypal.me/savemaria2018

PayPal: paypal.me/savemaria

Халык банк: 4444 8229 0185 6313

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