«Буханку» разорвало: на Алтае машина «скорой» попала в жесткую аварию

"Скорую" буквально разорвало после столкновения. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"/ВКонтакте

Ранним утром 20 мая на участке «Чуйского тракта» в Алтайском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии погиб фельдшер.

Трагедия произошла около пяти часов утра на 200-м километра автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Первомайском районе (между Зудилово и Белоярском). Первыми об этом рассказали очевидцы. Информация появилась в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как уже позже установили в ГИБДД, 37-летний водитель пикапа Toyota Hilux ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. На указанном участке он допустил столкновение с автомобилем УАЗ скорой медицинской помощи, которая ехала в попутном направлении. От сильнейшего удара «буханку» выбросило в кювет, где она перевернулась. В итоге от нее осталась только груда металла, которая теперь уже восстановлению не подлежит.

В результате аварии один человек погиб – это 33-летний фельшер «скорой». Полученные травмы оказались смертельными – он скончался до прибытия коллег. Кроме того, оба водителя и еще один фельдшер из УАЗа - женщина 1982 года рождения - получили повреждения. Все они госпитализированы.

- В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего, - отмечают в краевом ведомстве.

Судя по данным с записи видеорегистратора, установленного в автомобиле Toyota Hilux, перед аварией он двигался со скоростью 123 км/ч и в тот момент, когда в его видимости появился УАЗ, водитель внедорожника не предпринял никаких мер ни к торможению, ни к обгону. Участники сообщества предположили, что он просто мог заснуть за рулем.