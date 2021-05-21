Беспомощного и голодного лосенка нашла жительница алтайского села у себя в огороде

Лосенок (фото: минприроды АК)

18 мая жительница алтайского села Рассказиха случайно обнаружила в своем огороде маленького лосенка, причем его мамы поблизости не оказалось. При этом детенышу требовалась срочная помощь ветеринаров.

Для природы не приспособлен

Сигнал от жительницы поступил в охотничье хозяйство «ИнТУР». Оттуда информацию передали охотоведу Александру Титаренко, и он сразу же выехал по указанному адресу. Осмотрев «находку» он заключил, что детенышу меньше месяца и он обессилен.

- Обследовав прилегающую к поселку территорию, охотовед не обнаружил мать лосенка. Чтобы детеныш не погиб, его перенесли в сарай и накормили коровьим молоком. О произошедшем сообщили в управление охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края, - рассказывают в ведомстве.

Накануне лосенка для тщательного обследования доставили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Ветеринары установили, что найденный детеныш – это мальчик и его состояние довольно удовлетворительное. На время восстановления и лечения его определили в специальный вольер. Как только самочувствие стабилизируется, будет решаться дальнейшая судьба сохатого.

- К сожалению, выпустить в природу его не представляется возможным, так как он сразу же погибнет. Вероятнее всего, он будет помещен в один из зоопарков, - добавляют в минприроды.

Однако как пояснили в барнаульском зоопарке «Лесная сказка», пока к ним не поступало предложение приютить маленького лося.

Миша и Маша

Похожая ситуация в эти же дни произошла недалеко от границы с Новосибирской областью: там была найдены два крохотных медвежонка. По всей видимости, брат с сестрой. Им даже дали имена – Миша и Маша. По словам специалистов, им всего 3-4 месяца. По неустановленной причине они также остались без матери.

- Малыши вполне здоровы, но остались сиротами – самка за ними так и не вернулась. Теперь у них «линия жизни» переписалась по-другому. Брат с сестрой отправились в Алтайский биосферный заповедник в Республике Алтай, где созданы специальные условия для реабилитации и адаптации медведей, - поясняют в минприроды.

Кроме того там рассказывают, что особенно весной часто происходят встречи людей с дикими животными и их детенышами. И все они испытывают сильный стресс при контакте с человеком. Поэтому категорически и ни при каких обстоятельствах нельзя их трогать.

- У животных вырабатывается гормон страха кортизол и запускается необратимая реакция. Как следствие - шоковое состояние, из которого их сложно вывести. Порой это не удается вовсе и приводит к смерти. Поэтому не трогайте диких зверей руками. Лучше сразу звоните специалистам, - говорят в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Если вы случайно столкнулись с детенышем, то лучше понаблюдать за ним с расстояния. Забирать его домой с ярым желанием спасти, не стоит, хотя бы потому, что изъятие дикого животного из его естественной среды обитания незаконно.

А вот если к малышу не вернутся родители, стоит позвонить по телефону «горячей линии»: 8 (3852) 63-66-40.

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