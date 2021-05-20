Барнаульцы рассказали, сколько потратят на летний отдых детей

36% родителей школьников уже определились с местом отдыха ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В среднем жители Барнаула потратят на отдых детей летом 2021 года месячную зарплату. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Зарплаты.ру.

Планы есть

По данным онлайн-опроса, который провели во всех регионах России, в том числе в Барнауле, 36% родителей школьников уже определились с местом отдыха ребенка. 15% ребят проведут время в школьном лагере, 13% отправятся в летние, спортивные или языковые лагеря, а 3% будут отдыхать вместе со своими родителями в России или за границей.

Остальные 25% детей поедут на дачи, проведут лето в деревне у родственников или в другом городе. Только 41% ребят останутся дома. С тем, чем их дети займутся на летних каникулах в этом году еще не определились лишь 3% опрошенных родителей.

Солидные траты

В среднем барнаульским родителям, которые решили оплатить детям путевку в лагерь, пришлось потратить более 30 тыс. рублей.

– Таким образом, летом этого года детский отдых обойдется гражданам примерно в одну среднюю российскую зарплату. Самую большую сумму потратят родители в Москве – более 42 тыс. рублей, меньше всего в Пскове – около 15 тыс. рублей. В Барнауле она составила 28 тыс. рублей, – отметили эксперты.

Они добавили, что в этом году часть расходов на детские путевки жителя России смогут покрыть с помощью программы туристического кешбэка. Ее запустили с 15 мая. По данным результатам опросов, 68% родителей знают о ней, однако из них менее 20% хотят воспользоваться ее преимуществами.

Отдых детей на Алтае

Напомним, в 2021 году в Алтайском крае будут работать 53 лагеря, а всего организаций отдыха будет более 850.

Отдыхающих ждут 14-дневные смены в связи с ограничениями, которые есть по санитарно-эпидемиологическому режиму. Этим летом в Алтайском крае отдохнут около 27 тыс. детей. При этом в лагерях отменят общие мероприятия, их проведут по отрядам, что разделит потоки ребятишек. Кроме того, отменили родительские дни, а персонал и педагогический состав будут заезжать на весь сезон. Всего организуют 68 профильных смен, что больше, чем в 2019 году практически в 1,5 раза.

Работу пришкольных лагерей планируют начать 3 июня.

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