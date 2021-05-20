Прямая трансляция этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле 2021

II этап Кубка мира по гребле в Барнауле
Фото: предоставлено организаторами
В четверг, 20 мая, стартовали крупнейшие соревнования в истории алтайского спорта. Мы представляет прямую трансляцию этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле 2021.
Во время соревнований будут разыграны шесть олимпийских лицензий на поездку в Токио-2021. Из россиян за них поборются три спортсмена: Иван Штокалов, Наталья Подольская и Светлана Черниговская.
Всего же в Барнаул прибыло более 300 спортсменов из более чем 50 стран, а трансляции и самые интересные моменты с соревнований покажут в своих телеэфирах 72 страны. В том числе на олимпийском канале NBC. Мы также имеем возможность лицезреть прямую трансляцию всех соревновательных дней.
Расписание II этапа Кубка мира по гребле:
20 мая
10:00-11:55 Олимпийская квалификация.
14:00-16:40 Олимпийская квалификация.
17:00 Розыгрыш главного приза.
21 мая
10:00-12:50 Кубок мира
12:50 Церемония открытия
14:00-15:30 Прямая трансляция TV. Финалы Олимпийской квалификации (шесть дистанций), финалы трёх дистанций КМ, церемонии награждения.
16:15-18:00 Кубок мира.
18:00 Розыгрыш главного приза.
22 мая
9:00 Приветствие Дмитрия Губерниева.
10:00-14:35 Кубок мира.
12:30-14:00 Прямая трансляция TV. Финалы девяти дистанций КМ, церемонии награждения.
15:00-16:00 Кубок мира.
16:00 Автограф-сессия и фотосессия с Дмитрием Губерниевым.
17:00 Розыгрыш главного приза.
23 мая
11:00 Развлекательные программы.
11:45-14:25 Кубок мира.
12:15-13:45 Прямая трансляция TV. Финалы восьми дистанций КМ, церемонии награждения.
14:30 Церемония закрытия
15:00-17:25 Кубок мира.
18:00 Розыгрыш главного приза.
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