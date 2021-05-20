Жара до +33 градусов: стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 20 по 31 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет прохладно, а ночью даже возможны заморозки до -3 градусов. О том, как долго в регионе будет такая погода и когда потеплеет в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Уже в среду 19 мая в связи с прохождением холодного фронта в Алтайском крае начала понижаться температура воздуха, похолодало в течение дня. По словам синоптика, на этом все не закончится – с 20 по 23 мая регион будет находиться под влиянием арктического антициклона. Ночью возможны заморозки до 0…-3 градусов, в крае действует штормовое предупреждение. Днем будет теплее: в среднем от +7 до +12 градусов.

Когда заток холода закончится, столбик термометра будет стремиться вверх. В Алтайском крае потеплеет уже с 23 мая и в конце месяца жителей и гостей региона ждет по-настоящему летняя погода.

Подробный прогноз погоды с 20 по 22 мая в Алтайском крае

Четверг, 20 мая

Днем в Алтайском крае ожидается +9...+14 градусов. В восточных и предгорных районах небольшие дожди. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Пятница, 21 мая

Ночью в регионе будет +1...+6 градусов, местами заморозки 0...-2 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, в предгорьях местами с мокрым снегом, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +11...+16 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют 0...+2 градуса, на почве заморозки до -3 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Суббота, 22 мая

Ночью в регионе будет +2...+7 градусов, местами заморозки до -3 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +17...+22 градуса. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +2...+4 градуса, на почве заморозки до -2 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +17...+19 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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