Странный летающий объект сняли на Алтае

Скриншот видео / barnaul.insta

Ролик с непонятным объектом появился в Instagram-сообществе Barnaul.Insta. В сюжете озадаченный автомобилист удивляется: «Что такое – непонятно. Тучи точно не такие».

Видео было снято по дороге к селу Усть-Кокса в Горном Алтае. Это уже не первый НЛО, который появляется в Усть-Косинском районе Горного Алтая. Пару лет назад, к примеру, там летало нечто неопознанное с эффектным хвостом - дело было в конце января.

Специалист по биоинформатике Элеонора Чуклина считает, что сегодня определить происхождение летающего объекта практически невозможно.

Скриншот видео / barnaul.insta

- Сейчас такое количество беспилотной техники запускается не только военными, но и службами МЧС, сельскохозяйственными и даже детьми, что определить сущность объекта проблематично, - говорит эксперт.- Информации о том, что летает, естественно, нет. Кого интересуют беспилотники? Поэтому, когда сейчас я вижу что-то подобное, летающее в Барнауле, желаю счастливого пути и не волнуюсь.

Между тем, уфолог Чуклина никогда не исключала версии, что инопланетяне могут проникать к нам из других пространственно-временных измерений, параллельных миров.

- Вселенная бесконечна, и мысль о том, что где-то есть разумные цивилизации, логична, - считает Чуклина. - Поэтому есть вероятность того, что среди тысячи летающих объектов может быть и космический корабль.

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