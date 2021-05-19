Как будут развлекать туристов в Барнауле во время соревнований по гребле

с 19 по 23 мая для гостей и участников второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле проведут пешеходные экскурсии по исторической части города. Фото: Олег УКЛАДОВ

До начала второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ остаются считанные часы. Всего в Барнаул приедут более 400 спортсменов из 55 стран мира. Также предполагается, что за четыре дня соревнования посетят около 20 тысяч болельщиков. Как в Барнауле планируют развлекать туристов, рассказал Евгений Дешевых начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности на онлайн-форуме.

Экскурсии по Барнаулу

По словам Евгения Дешевых, с 19 по 23 мая для гостей и участников второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в столице Алтайского края проведут пешеходные экскурсии по исторической части города.

– За полтора часа экскурсанты узнают интересные подробности о горнозаводской, купеческой и даже мистической истории Барнаула. Стоимость экскурсий – 200 рублей. Кроме того, гости Барнаула могут заказать для себя индивидуальную экскурсию по городу, – отметил Евгений Дешевых.

Узнать темы экскурсий и контакты организаторов можно в разделе «Болельщикам» на вкладке «О Барнауле» на официальном сайте этапа Кубка мира по гребле.

А в субботу, 22 мая, после открытия «Ночи музеев» на улице Мало-Тобольской музеи края проведут бесплатные экскурсии по старинным улицам краевой столицы.

Туры по Алтаю

Если гости региона захотят познакомиться с настоящим Алтаем, то для них туркомпании подготовили туры на несколько дней по главным достопримечательностям региона.

– Для зрителей и участников мирового турнира по гребле наши туроператоры специально разработали поездки по Алтаю, которые удобно стыкуются с началом и завершением соревнований. Это туры на четыре-пять дней, которые позволяют дополнить спортивную программу знакомством с регионом, – пояснил спикер. – Насколько мне известно, в туры, которые предваряют соревнования, места разобрали довольно быстро. Чтобы успеть присоединиться к группе, которая отправится по Алтаю после завершения Кубка мира, нужно поспешить. В турах по Алтаю участники и гости Кубка мира смогут получить самый яркий спектр эмоций: бурные реки, шумные водопады и горные тропы, захватывающие пейзажи с высоты птичьего полета, чистый воздух и яркий ковер из цветущего маральника.

С турами для гостей этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно ознакомиться на сайте visitaltai.info.

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