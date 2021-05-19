Высокий стройсезон. Барнаульское производство ЖБИ развернулось на полную мощь

Завод ЖБИ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начинается высокий строительный сезон: застройщик должен в короткие сроки возвести коробки зданий, чтобы потом заниматься внутренней инженерией и отделкой. На таких высоких скоростях крайне важно, чтобы на площадки вовремя поставляли стройматериал, говорят на заводе «ЖБИ-100». На этом предприятии также сезонный пик роста производительности.

Хорошее предприятие

Производство – это огромный механизм, который требует постоянного стратегического и тактического управления. С одной стороны, теплое время года – это период отпусков. С другой стороны – застройщики остро нуждаются в базовых материалах: панелях, плитах перекрытий, колодцах, лотках и другой продукции. Ведь без нее не построишь жилой дом, школы, детсад, дорогу и многое другое.

Даже если строится кирпичный дом, ему нужен железобетон для устройства лестничных маршей, межэтажных перекрытий и многого другого.

«Поэтому мы всегда заботимся о кадровом резерве. Нам важно, чтобы на предприятии были полностью укомплектованы трудовые коллективы, перед которыми стоят ответственные задачи», - говорит Светлана Пфаненштиль, начальник отдела управления персоналом.

По её словам на производстве есть несколько вакансий рабочих специальностей, а также требуются высококвалифицированные работники.

«Завод ЖБИ-100 – крупное предприятие на региональном рынке производства железобетона, которое комплектует строящиеся жилые дома, коммерческие и социальные объекты. Здесь постоянно трудоустроено около 250 человек и мы особое внимание уделяем условиям труда», - продолжает Светлана Пфаненштиль.

- На предприятии предлагается официальное трудоустройство

- Заработная плата перечисляется два раза в месяц без задержек.

- Здесь выплачиваются все пенсионные взносы и спецвыплаты людям «льготных» специальностей.

- Организована доставка сотрудников на предприятие служебным автотранспортом.

- У персонала есть возможность обедать в столовой или в специально оборудованных комнатах отдыха, где есть микроволновки и чайники для тех, кто предпочитает домашнюю пищу

Актуальные вакансии

- Формовщика железобетонных изделий. Зарплата – от 25 до 40 тыс. рублей в месяц зависимости от объёма выполненный работы.

- Электросварщик ручной сварки. Зарплата также от 25 до 40 тыс. рублей в зависимости от выработки.

- Контролер ОТК. Зарплата 25 тыс. рублей в месяц.

- Инженер-конструктор. Зарплата от 20 тыс. рублей в месяц с перспективой роста.

- Электромонтёр по ремонту и обслуживания электрооборудования. Зарплата от 28 до 30 тыс. рублей в месяц.

- Машинист мостового крана в формовочный цех. Зарплата от 25 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма зависит от выполнения объема работ.

- Главный инженер. Для этого специалиста предусмотрена договорная заработная плата.

Справка

Завод специализируется на производстве железобетона для жилищного, дорожного строительства, а также для объектов соцкультбыта. Здесь выпускают панели серий 97 (трехслойная с утеплителем внутри), 97 сейсмостойкой (выдерживает подземные толчки до 8 баллов), а также 330 (для вентилируемых фасадов).

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