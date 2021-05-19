Волонтеры в Барнауле помогают голосовать за объекты благоустройства

Волонтеры Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле студенты-волонтеры помогают жителям краевой столицы проголосовать за объекты благоустройства на 2022 год.

Учебе не мешает

Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало с конца апреля. Высказать свои предпочтения жители Барнаула могут тремя способами: через портал «Госуслуги», через сайт 22.gorodsreda.ru, а также через волонтеров - они приступили к своим обязанностям с прошлой недели.

- 13 мая - первый день, когда волонтеры вышли на работу в наш филиал Многофункционального центра на проспекте Ленина, 6. Они будут задействованы на опросе жителей Барнаула до конца голосования за благоустройство общественных территорий, - говорит директор филиала МФЦ Валерий Траутвейн.

Этот филиал был выбран не случайно - из всех отделений он считается наиболее посещаемым. В день его специалисты обрабатывают до 700 обращений. И голосование за общественные территории прямое тому доказательство: только за первые часы своей работы волонтеры смогли опросить около 30 человек.

Студентов подключили к опросу для того, чтобы охват населения был шире, ведь не все жители Барнаула в силу возраста или технической возможности могут голосовать. При этом ребята также рассказывают о том, какие территории представлены в списке.

- Всего будет задействовано 40 волонтеров. Их распределят по трем основным точкам: МФЦ на проспекте Ленина, 6, ТЦ GALAXY и ТЦ «Пионер», - поясняет ведущий специалист комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Олег Костеневский. - Эти точки выбраны не случайно. Мы исходили из их проходимости. Так что мы сможем охватить как можно больше граждан и поможем им с голосованием.

Волонтеры будут работать в МФЦ с учетом часов наибольшего посещения, а в торговых центрах по будням с 10 до 14 часов, в выходные с 10 до 16.

- Для работы нам выдали два планшета, на которых установлено специальное приложение, через которое можно голосовать. Мы подходим к людям, оповещаем их о том, что проходит голосование за территории для благоустройства, и предлагаем им принять участи в опросе, - говорит студентка АлтГУ Софья Горбунова.

Также волонтеры выдают буклеты, в которых собрана вся информация по программе благоустройства. Вместе с тем они готовы подсказать, в каком районе, какие объекты находятся. Все голосуют по-разному: кто-то выбирает объекты рядом с домом, а кто-то отдает предпочтение объектам без территориальной привязки.

- Некоторые люди, несмотря на то, что проживают на другом конце города, голосуют, к примеру, за благоустройство речного вокзала, так как это въезд в город, - добавляет волонтер.

Лидеры уже определились

Голосование за общественные территории продлится до 30 мая, но уже сейчас обозначилась тройка лидеров.

- Очень много голосов было отдано за парк «Юбилейный», за набережную Оби и за аллею на улице Аванесова, - говорит начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи города Барнаула Елена Королева.

В полном же списке 39 территорий, но один человек может проголосовать только за один объект. Всего же в следующем году работы проведут на двух территориях.

- Столь ранние сроки выбора обусловлены тем, что уже в начале июня мы сможем подвести итоги голосования. Этим же летом составим проектно-сметную документацию, а в конце года объявим аукцион на выполнение работ. Таким образом, подрядная организация сможет начать благоустройство уже весной 2022 года, - добавляет Елена Николаевна.