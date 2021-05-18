Миллион или квартира? На Алтае вычислили злостного алиментщика

Долгое время должник уходил от своих обязанностей Фото: Анна СЕМИНА

Судебные приставы Алтайского края установили злостного неплательщика алиментов, который задолжал на содержание своих несовершеннолетних детей без малого один миллион рублей.

На протяжении долгого времени мужчина всячески избегал платежей и всеми правдами и неправдами старался уйти от обязанностей. В итоге на его «счету» накопилось более 919 тысяч рублей задолженности.

- Исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам находилось в отделе судебных приставов по городу Барнаулу, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Однако приставы установили местонахождение должника и придумали, как заставить его добровольно выполнить отцовские обязательства: судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия, а также наложил арест на ¼ дома, принадлежащего барнаульцу. Как только ограничение вступило в силу, мужчина «вспомнил», что у него есть дети.

- Осознав, что недвижимое имущество оказалось под угрозой ареста и дальнейшей реализации, должник незамедлительно нашел необходимую сумму и выплатил задолженность по алиментам в полном объеме, - говорят приставы.

В очередной раз было доказано, что ограничительные меры работают лучше всяких уговоров и другой профилактической работы с должниками. Мера воздействия, когда накладывается арест на автомобили или недвижимость имеет более серьезную степень воздействия, причем в данном случае отец хоть и скрывался долгие годы, но как только появилась угроза, тут же нашел деньги.

Напомним, за злостное уклонение от уплаты алиментов может грозить как административная, так и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Узнать о своих долгах можно на сайте Управления (Банк данных исполнительных производств), либо воспользоваться сервисом на портале Госуслуг.

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