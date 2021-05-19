Стало известно, сколько нужно зарабатывать барнаульцам для счастья

Средняя зарплата в Алтайском крае составляет 28,9 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ни больше, ни меньше, а именно 147 тысяч рублей нужно жителю Барнаула, чтобы быть счастливым. Такие результаты показал опрос сервис SuperJob.

Счастье дорожает

С начала года счастье барнаульцев подорожало на 7 тысяч рублей. В январе горожанам нужно было только 140 тысяч рублей. И это, кстати, максимальная сумма, зафиксированная за всю историю проведения исследования с 2018 года. Увеличение суммы связано не только с ростом цен. Судя по анализу опроса, среднестатистического россиянина становится все сложнее удовлетворить.

– С начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2%, – отмечают исследователи.

А где столько платят?

По последним опубликованным данным Алтайкрайстата, средняя зарплата в Алтайском крае составляет 28,9 тысяч рублей – в пять раз меньше желаемой. Найти вакансии с зарплатой выше 140 тысяч рублей в Барнауле не так уж и просто.

На портале hh.ru за такую заплату в основном предлагают работу вахтовым методом в других регионах. Так, за 150 тысяч рублей предлагают вахту в Красноярском крае водителям вездеходов, топливозаправщиков, кранов-манипуляторов и других специальных машин. В Барнауле от 150 тысяч предлагают на вакансиях директора предприятия, хирурга, программиста. Правда, зачастую в таких объявлениях окладная часть оказывается в два раза ниже, а высокий заработок – это обещанная зарплата при выполнении определенных показателей.

О какой зарплате мечтают в других городах

Как отмечают аналитики, среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц

– Мне достаточно столько средств, чтоб не думать, как мне жить сегодня и в будущем, при этом по возможности помогая нуждающимся, – говорят респонденты.

Во Владивостоке хотят 200 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 195 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 183 тыс. руб.. Самые скромные – жители Кирова, они считают нормальной зарплатой для полноценной жизни - 132 тыс. руб. в месяц.

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