Как лечить аллергию и можно ли избавиться от нее навсегда

В Барнауле началось цветение деревьев. Фото: Татьяна Гейнрих

Весна в Барнауле цветет и пахнет, что особенно успели заметить аллергики, ведь с теплым временем года к ним непременно приходят заложенность в носу, слезоточивость глаз и чихание. Что нужно знать об аллергии, рассказала в прямом эфире на странице краевого центра медпрофилактики в Instagram Наталья Викторовна Шахова, врач-аллерголог-иммунолог, главный специалист по детской аллергологии Министерства здравоохранения Алтайского края.

– Как отличить простуду от аллергии?

– Это действительно не всегда просто, поскольку симптомы аллергии похожи на симптомы простуды. Но аллергический ринит и астма не сопровождаются симптомами интоксикации, как это характерно для инфекционных заболеваний – при аллергии не будет высокой температуры. Также если вы лечитесь от простуды, но нет эффекта, то это может быть аллергия.

– Может ли у человека быть аллергия на несколько аллергенов?

– Конечно, может. Если рассматривать эволюцию аллергических заболеваний, то в детстве все начинается с пищевой аллергии, с возрастом присоединяются респираторные аллергии. Они могут нарастать как снежный ком.

– Насколько аллергия опасна для жизни?

– Существует тяжелое жизнеугрожающее состояние – это анафилаксия, когда повреждаются несколько систем: кожа, пищеварительный тракт, центральная нервная система. Это может привести к летальному исходу.

– Можно ли лечиться от аллергии самостоятельно или не лечиться совсем, сама пройдет?

– Трудно не лечиться от аллергии, если есть симптомы, которые влияют на качество жизни, работоспособность, не дают нормально жить. О том, что человек с хроническим заболеванием выздоровеет, речи не идет. Нужно идти к врачу, ставить диагноз и проводить правильную терапию.

– Реально ли полностью избавиться от аллергии?

– В настоящий момент нет методов лечения, которые бы полностью избавили нас от аллергии. Существует два варианта лечения. Во-первых, это фармакотерапия, которая направлена на уменьшение симптомов и улучшение качества жизни. Второй вариант – аллерген-специфическая иммунотерапия. Этот вид лечения может изменить ход аллергического заболевания, с его помощью мы можем снизить чувствительность к аллергенам. Такую терапию в России в настоящее время можно проводить при аллергии на клещей домашней пыли и на пыльцу. Такая терапия проводится в течение 3-5 лет, в результате лечения действительно снижается клиническая симптоматика, улучшается качество жизни. Также благодаря этому лечению профилактируется утяжеление заболевания, снижается риск бронхиальной астмы.

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