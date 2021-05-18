«Спасибо богу за все» - по 100 рублей: в Барнауле гудит православная ярмарка

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Эх, полным полна коробочка… Свечки красные - для блага в семье, свечки черные - от нечисти, чудо капли для глаз, освященные мармеладные бруски, льняные сарафаны и плавки - чего только нет на православной выставке-ярмарке «От покаяния к воскресению России».

Прежде чем торговля открылась, Митрополит Сергий совершил молебен на всякое благое дело. В этом году благое дело посвящено 800-летию со дня рождения святого Александра Невского. «Уральские выставки» ради этого случая даже доставили в Барнаул особую экспозицию.

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

В киосках на площади Спартака сегодня представлены крупные храмы и монастыри Русской православной церкви. Монахи приехали аж из Заполярья. Придя на ярмарку, любой желающий может заказать молитвы за здравие или за упокой, за убиенных младенцев, за трезвую жизнь. Цены на церковные «требы» колеблются, но в целом молитвы за здравие в Крыму или Заполярье будут дешевле, чем в Барнауле. Например, вместо 240 – 300 рублей за сорокоуст на месяц можно заплатить 50 рублей за сорокауст на полгода.

В одном из киосков записывают за 300 рублей в особую тетрадку чаяние грешных женщин о молитве за убиенного в аборте младенца, в другом обещают помолиться за здравие семейное. Над одной из палаток пришпилена комичная надпись «Спасибо богу за все - 100 рублей».

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

- Точно за всех молитесь, а то, может, забудете записочку? - задали мы провокационный светский вопрос одному из монахов. Тот с философским видом покачал головой и протянул визитку с адресом монастыря в селе Холмовка Бахчисарайского района. Кратко заметил - « Приезжайте, убедитесь».

18 мая, когда мы были на ярмарке, отмечался праздник иконы «Неупиваемая чаша» и многие посетители заходили в мобильный храм (который также был на выставке), чтобы попросить Богородицу о здоровье злоупотребляющих близких. И тут же рядом (видимо, для равновесия) располагался веселый «Приходской погребок» с домашним вином и шутливыми изречениями типа «Алкоголь убивает нервные клетки, остаются только спокойные».

Одним словом, и на этой ярмарке бушует грешная жизнь во всей ее парадоксальности.

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА

Православная выставка-ярмарка в Барнауле 2021 Фото: Марина КОЧНЕВА