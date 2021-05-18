Город для жизни: партия «Новые люди» озвучила идеи благоустройства Барнаула

Фото: партия "Новые люди"

В понедельник, 17 мая, Барнаул впервые посетил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Сардана Авксентьева, больше известная как "народный" мэр Якутска.

Перспективы есть

В столицу Алтайского края они прибыли, чтобы познакомиться с городом, местными активистами и обычными гражданами, которым не безразлична судьба своего города.

- Утром мы поднялись в Нагорный парк, откуда виден весь город, видна Обь. И нам было очень важно, кто нам показывает город. Очень часто мы куда-то приезжаем туристами и видим лишь фасад. Сегодня мне город показывали люди, которые знают его, любят, живут здесь много лет, - говорит Алексей Нечаев. – Мне показали очень интересные инфраструктурные разработки, но в то же время я убедился, что к желаниям людей не всегда прислушиваются.

Фото: партия "Новые люди"

К примеру, вопросы вызвала пешеходная улица Мало-Тобольская: много плитки, но мало деревьев, нет фонтанов или точек притяжения. Жителям хотелось бы больше зелени, чтобы территория «заиграла», тогда она станет еще привлекательнее для барнаульцев и гостей города.

В то же время Нечаеву понравилась идея урбанистов по развитию и улучшению состояния водных артерий города. В Барнауле он понял, что урбанисты вовсе не горят желанием закатать все живое в асфальт, наоборот – сейчас они разрабатывают проект, как сделать Барнаулку и Пивоварку чище. И, пожалуй, самое главное, чтобы в такие моменты власти шли на диалог. Нечаев уверен, что только в живой дискуссии можно найти рациональное зерно.

- Хорошо, когда и водные артерии и леса становятся частью города. Появляются места, где можно отдыхать, набираться впечатлений. Плюс Барнаула в том, что здесь эта идея еще реализуема. Ведь есть города, где уже так все застроено, в том числе точечно, что уже ничего нельзя поделать. У вас еще есть возможность обустроить город для жизни, - говорит лидер партии.

Фото: партия "Новые люди"

И вот тут встает вопрос: чтобы это все реализовать – нужны средства. А откуда их взять? Взглянув на бюджет города Сардана Авксентьева поняла, что на самом деле в Барнауле свободных средств нет. Казна с крупным дефицитом, а из того, что есть - 60% уходит на социальную сферу. Тут точно не до каких-то масштабных улучшений. Поэтому одна из инициатив, с которой она выступает – больше денег оставлять в регионах.

- Это нужно, чтобы регионы могли принимать на месте конкретные решения для своего субъекта. Но опять же, не без участия общественности. Ведь как складывается ситуация: все средства, которые поступают из федерального центра – они строго целевые. А может быть региону нужно совершенно другое? Почему бы самим жителям не участвовать в этом процессе? – говорит Сардана Авксентьева.

Кроме того, она считает, что необходимо возвращать систему народных выборов мэра, чтобы именно перед народом глава города отвечал за все свои решения. Ну и, конечно же, властям следует задуматься над тем, как улучшить качество жизни в городе, чтобы отток молодых специалистов сократился.

- Сейчас из регионов отток сократился в целом. На это повлияла пандемия. Сам процесс замедлился, но он всегда будет, потому что люди всегда стремятся к лучшей жизни, а ее надо и на местах улучшать, - добавляет Авксентьева.

Фото: партия "Новые люди"

Взять на карандаш

Покидали Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева Барнаул с новыми идеями. В частности, после прогулки по старой части города они задумались над сохранностью памятников архитектуры, которых в нашем городе более чем достаточно. Но механизм работы с ними (ремонт, реставрация) регулируется плохо. Помимо этого архитекторы и урбанисты подняли тему общественных слушаний. Они в нашем время едва ли не единственный способ донести до властей мнение народа, но при этом эффективность их стремится к нулю.

- Сейчас устроено так: вы всем городом соберетесь, выступите против застройки. Но для принимающих решение это носит только рекомендательный характер. Я считаю, это неправильно. Публичные слушания – это маленький референдум. Только надо сделать так, чтобы они были должным образом организованы. Необходимо придать слушаниям юридическую силу и проводить их по всем правилам, — подытожила Сардана Авксентьева.