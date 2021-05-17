Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 мая: более 3100 умерших с COVID-19

Заболевших и выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. С начала пандемии их уже более 50,7 тысяч человек. При этом выздоровевших с каждым днем также становится больше – их уже свыше 45,7 тысяч. Умерших с COVID -19 – 3108.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией более 600 человек. Кроме этого, свыше 100 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 – на лечении в ковидных госпиталях.

По данным от 17 мая, из общего числа заболевших 505 случаев – завозные, в том числе 207 – из-за рубежа; 31224 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 50777 заболевших: 13221 – у больных внебольничной пневмонией, 29634 – у заболевших ОРВИ, в 7922 случаях – бессимптомное течение.

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса, всего в регион для медицинских организаций поступило более 296 тыс комплектов вакцины. Полностью привиты уже свыше 167 тыс. человек.

Напомним, в Барнауле с 17 мая изменили места расположения мобильных комплексов вакцинации. Теперь они находятся по следующим адресам: ул. Балтийская, д. 16, ТЦ «Праздничный», а также пл. Победы, д. 10, железнодорожный вокзал. Их время работы: с 10 до 16 часов. предварительная запись не требуется. Вакцинацию против коронавируса проводят бесплатно. Каждого желающего привиться осмотрит врач. Противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, а также обострение хронических заболеваний

Всего в крае на COVID-19 обследовали более 1,4 млн человек.

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