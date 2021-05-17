На Алтае местный житель устроил поборы с туристов за проезд к леднику

Мужчина требовал по 200 рублей за человека.

В Кош-Агачском районе местный житель потребовал с туристов плату за проезд по его якобы частной территории. Ролик, где он пытается устроить побор за дорогу к Софийскому леднику, появилось в социальных сетях.

– Я хозяин. Машина ваша проехала, соответственно надо заплатить, вы воспользовались дорогой, которая предназначена для местных чабанов, – говорит мужчина на видео.

Он требовал по 200 рублей за человека. Причем, как заявил мужчина, тариф устанавливает он сам. Попавшиеся в ловушку туристы уже были готовы заплатить «дань», но потребовали официальные документы, где прописаны правила сбора и утвержден тариф. Судя по видео, нужные бумаги он так и не показал.

Чем закончилась для туристов эта встреча, неизвестно. В районной администрации утверждают, что никаких документов, позволяющих вести сбор денег, герою видеоролика не выдавали, пишут «Новости Горного Алтая». Также выяснилось, что это не единичный случай, так как на днях в администрацию Кош-Агачского района обратились около десяти местных автоперевозчиков, которые пожаловались на поборы в урочище.

Прокуратура Кош-Агачского района организовала проверку.

– Прокуратурой Кош-Агачского района организована проверка по видеоролику, распространяемому в социальных сетях, о препятствовании в свободном передвижении граждан к туристическим объектам в Кош-Агачском районе: Софийский ледник, перевал Карагем, урочище Елангаш, – сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Одновременно с этим районный отдел МВД проводит проверку на наличие в действиях неустановленного лица признаков состава преступления, предусмотренного по статье 330 УК РФ – самоуправство.

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